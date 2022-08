Jo Vally is zot van zijn vijf kleinkinderen, maar: “Ze mogen mij niet bompa noemen”

Van grootouders horen we vaak dat de kleinkinderen hen jong houden.

Klopt! Die van ons zijn alleszins pittige rakkers. Als ze bij ons zijn, is er leven in de brouwerij. Tijdens de voorbije hittegolf was het zo warm dat ze dan maar een kamp in de living ­hebben ­gebouwd in plaats van buiten te spelen. Wat natuurlijk voor ­de nodige extra decibels in de woonkamer zorgde.