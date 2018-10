Jo Vally: "Ik voel me beter in mijn vel sinds ik botox gebruik" VVDW

05 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Jo Vally wordt volgende week 60 en viert dit weekend 40 jaar carrière met een concert in Oostende. In Story maakt hij de balans op van zijn leven aan de hand van zijn grootste kantelmomenten. Hij heeft het daar ook over het gebruik van botox.

"Als ik sommige vroegere klasgenoten zie, vraag ik me af of ik er ook zo oud uitzie. Ik moet meer op mijn lijn letten en let zoveel mogelijk op mijn voeding. Alleen kan ik moeilijk aan pralines weerstaan, vooral de witte (lacht)." Jo geeft ook toe dat hij hulpmiddeltjes gebruikt om er jonger uit te zien. "Naar het schijnt zijn grijze haren sexy, maar ik laat ze toch liever verven. Ik gebruik ook af en toe botox. Sommige artiesten willen dat niet toegeven terwijl het overduidelijk is. Ik heb er geen problemen mee om erover te praten. Of het gevaarlijk is? Ik had ooit een slechte ervaring met een filler, ik kreeg er uitslag van. Een andere dokter moest een tegengif inspuiten om die allergische reactie tegen te gaan. Dat was even schrikken! Maar ik voel me beter in mijn vel sinds ik botox gebruik. Waarom zou ik het dan niet doen?"