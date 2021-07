Jo Vally betaalt zelf 35.000 euro voor 28ste album: “Niemand durft nog investeren in Vlaamse artiesten”

Door corona kon Jo Vally meer dan een jaar amper optreden. De vrijgekomen tijd gebruikte de zanger om met zijn vertrouwde tekstleveranciers als Udo, Bart Herman en John Terra aan nieuw materiaal te werken. “Deze 14 nummers wilde ik absoluut op een nieuw album zetten”, zegt Jo. “Mijn contract met CNR, de platenfirma waar ik al heel mijn carrière mijn muziek uitbracht, was echter net afgelopen. Bij de bespreking over een mogelijke verderzetting van de samenwerking werd me al snel duidelijk dat het vet van de soep is. Dat er niemand nog wil of durft investeren in Vlaamse artiesten. Pijnlijk, maar misschien ook begrijpelijk. In de jaren ‘90 verkocht ik vlot 175.000 exemplaren van sommige albums. Een cijfers waar ik nu zelf van duizel. Vandaag is dat een utopie. De cd-verkoop ligt zo goed als plat. Het gaat niet slecht met de Vlaamse showbizz, maar archislecht. Bij CNR is men al aan een grote kuis bezig en heeft men sommige artiesten bedankt. Mijn platenbaas zei me dat hij deze zomer zal moeten beslissen wat er met de rest van de Vlaamse artiesten in zijn stal nog kan gebeuren. Op die evaluatie heb ik niet gewacht. Ik neem liever zelf initiatief, ook al steek ik zo mijn nek uit.”