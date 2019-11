Exclusief voor abonnees Jo Lernout staat aan de vooravond van het Lernout & Hauspie-proces: “Veel mensen hebben geld verloren, maar ik was alles kwijt” Redactie

23 november 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik zie meer en meer de reden in waarom er zoveel is misgelopen in mijn leven”, zegt Jo Lernout (71). Tot zijn veertigste was alles één groot feest, en dan volgde het grote Lernout & Hauspie-drama. “Daarna lukte niks me nog”, zegt hij in Dag Allemaal, “met uitzondering van een goed, nieuw huwelijk. En voor mijn zevenjarige dochter móet ik nog iets van mijn leven maken.”

Volgende maand wordt in Gent het burgerlijk proces van Lernout & Hauspie behandeld, en zullen de schadevergoedingen worden bepaald. Maar Jo Lernout zal niet in de rechtszaal zitten. De vroegere topman van het ooit toonaangevende spraaktechnologiebedrijf die op een bepaald moment 500 miljoen dollar waard was, heeft het geld niet om een vliegtuigticket te betalen. Jo woont in armoedige omstandigheden op de Filipijnen en moet met zijn vrouw Annie, dochter Stephanie en tien andere familieleden rondkomen met het bestaansminimum. Hij heeft suikerziekte en worstelt met een alsmaar zwaarder schuldgevoel, maar hij blijft de technologie volgen en plannen maken

Moed moet

“Drie jaar geleden toen ik nog in Oostende woonde, kreeg ik te horen dat ik beginnende diabetes had. Veel last had ik daar niet van, maar een maand geleden: paniek! Kleine wondjes genazen niet meer en mijn handen en voeten ‘sliepen’. De dokter sprak over een nieuwe behandeling, maar ik weet nu al dat er later wellicht insuline-injecties en nierdialyse zullen volgen. En, hoe dringend ook, ik kan dat niet betalen, want in België heb ik wel een mutualiteit die de grootste kosten dekt, maar in de Filipijnen moet ik alles zelf ophoesten. Ondertussen is mijn suikerspiegel door medicatie en een streng dieet onder controle, zodat er - voorlopig - geen sprake meer is van een ingrijpende behandeling. Maar echt gerust ben ik er natuurlijk niet in. De metformine die ik moet nemen heeft wel een onverwacht prettige bijwerking: het blijkt de beste medicatie die er bestaat tegen het verouderen. Onder meer de bekende wetenschapper en futurist Ray Kurzweil slikt die pil om jong te blijven.”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu