Jo Hens valt vanaf de kerstvakantie frequent in voor Jelle Cleymans in ‘40-45’ KD

10 december 2018

15u35

Bron: Studio 100 0 Showbizz Vanaf de kerstvakantie zal Jo Hens regelmatig inspringen voor Jelle Cleymans in de spektakel-musical ‘40-45’. Dat meldt Studio 100 in een persbericht.

Jo Hens kroop eerder al in de huid van Staf Segers voor de schoolvoorstellingen, maar vanaf eind december zal hij ook in de reguliere shows te zien zijn als alternate voor hoofdrolspeler Jelle Cleymans. “Het is voor mij een hele eer om in zo’n grote productie te mogen staan en samen te kunnen werken met zoveel getalenteerde mensen", laat Jo weten.

Jelle Cleymans is niet de enige acteur die beroep doet op een alternate. Jonas Van Geel, die Stafs broer Louis speelt, werd af en toe al vervangen door ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer en vanaf januari neemt ook James Cooke die rol voor zijn rekening. Laura Tesoro vervoegt de cast vanaf februari als Sarah, het personage van Nathalie Meskens en Clara Cleymans.