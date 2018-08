Jo Hens uit 'Familie' gaat helemaal naakt voor 'Ladies Night': "Bang? Ik heb direct 'ja' gezegd" Redactie

24 augustus 2018

06u33

Bron: TV Familie 0 Showbizz Op 25 oktober gaat 'Ladies Night' in première, een toneelstuk dat gebaseerd is op de film 'The Full Monty'. Een van de acteurs wordt Jo Hens, die net als de rest van de cast volledig naakt zal moeten gaan. "Of ik bang ben? Wat mij betreft, is er niks dat niet gezien mag worden", vertelt hij in weekblad TV Familie.

Toen Johan Museeuw zich in 2013 om medische redenen moest ­laten vervangen in VTM’s ‘De Grote Sprong’, werd Jo Hens ingeschakeld. Daar waren alle 'Familie'-fans erg blij mee, want er werd toen online veelvuldig gezwijmeld over het knappe lichaam van de acteur. Dat hij nu zijn troeven mag uitspelen op de planken, is dan ook niet zo verwonderlijk.

Eigenlijk weet Jo wel dat hij niet enkel gevraagd is voor zijn acteerkunsten, maar ook voor zijn looks. En daar heeft hij geen probleem mee. "Tussen die wat oudere mannen met bierbuikjes moet ik er als een echte stripper uitzien", zegt Jo. "Vandaar dat ik al enkele weken opnieuw aan het sporten ben. Zodat ik echt strak sta wanneer we beginnen."

Snoeischaar

"En we gaan all the way", belooft Hens, die er privé overigens wel van houdt om zich naakt te voelen. Hij slaapt ook altijd in z’n blootje, zegt hij. "‘Bij de vorige opvoering van ­‘Ladies Night’ droegen de acteurs nog een minuscuul tangaslipje", vertelt Jo Hens. "Maar wij gaan dus helemáál uit de kleren. Geen paniek: het blijft aangenaam voor het publiek. Ik zet er vanonder sowieso regelmatig de snoeischaar in om het proper te houden."

Bang is hij absoluut niet. "Wel, ik vind het best spannend, want het is de eerste keer dat ik in m’n blootje op een podium zal staan. Maar bang? Nee. Als ik me onzeker voelde over mijn lichaam, zou ik dit gewoon niet doen. Ik heb direct ‘ja’ gezegd. Daar heb ik absoluut geen spijt van!’"