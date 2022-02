Jo De Poorter, expert des koningshuizen: “De Britse royals hebben Leopold II uitgelegd hoe hij het tussen de lakens moest aanpakken”

“Let op dat je geen vaas omver loopt, want ik woon in een museum”, zegt Jo De Poorter in Story, die ons in zijn prachtige pied-à-terre in Maldegem ontvangt. Een historisch pand met ernaast de interieurzaak van zijn partner, decorateur Geoffroy Van Hulle. Met een knetterend haardvuur op de achtergrond haalt de koningskenner herinneringen op aan Queen Elizabeth II, die hij in een lijvig boek portretteert aan de hand van 25 sleutelfiguren uit haar directe omgeving. Van prins Charles tot Harry en Meghan.