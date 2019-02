Jo De Meyere wordt 80: “Ik voel me nog zo vitaal als een prille zestiger” SS

21 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Zijn eerste grote rol op televisie speelde Jo De Meyere alweer vijftig jaar geleden en sindsdien volgden zowat zeventig tv-projecten. Momenteel speelt hij, afwisselend met Herbert Flack, de rol van verzetsleider in de spektakelmusical ‘40-45'. Op 21 februari mag hij dan wel met één kloeke ademteug tachtig kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart, Jo denkt nog lang niet aan afbouwen. Dat vertelt hij in Story.

Het interview vond plaats in brasserie ‘t Vosken op het Gentse Sint-Baafsplein, en dat is geen toeval. In de aanpalende schouwburg van het Nederlands Toneel Gent stond Jo De Meyere elf jaar lang op de planken in het begin van zijn carrière. En hij groeide ook op in de buurt, nadat het gezin met vijf kinderen vlak na de Tweede Wereldoorlog van Eeklo naar de Gentse binnenstad was verhuisd. “Ik ben van deze parochie”, vertelt Jo. “Dit is mijn wereld. Wanneer ik in de buurt ben, spring ik nog altijd even binnen in de Sint-Baafskathedraal. Ik denk dan terug aan zeventig jaar geleden, toen ik hier misdienaar was. Het waren hoogdagen voor mij wanneer ik deel mocht uitmaken van dat theatrale van de kerk. Mijn vader ging met de schaal rond in de kerk, mijn moeder was lid van tientallen katholieke verenigingen. Plots dacht ik aan Etienne Vermeersch, de Gentse moraalfilosoof die ons onlangs ontvallen is. Ik heb hem nooit persoonlijk gekend, maar ik heb zijn boeken gelezen, waaronder zijn laatste, ‘Over God’. Ik vroeg me af of Etienne nu zou weten of God echt bestaat. Dat soort geloofskwesties houdt me bezig.”

Heeft het geloof je, toen je zelf met groot verlies te maken kreeg, troost geboden?

Ik omschrijf mezelf nog steeds als ‘zoekend’ als het op geloof aan komt. De vragen blijven. Ik heb op die moeilijke momenten geen troost kunnen putten uit het geloof. Niet toen mijn vrouw Arlette totaal onverwacht stierf – alweer bijna zestien jaar geleden – en ook niet toen mijn twee zussen in juni 2017 en juni 2018 wegvielen. Op zo’n manier ongenadig geconfronteerd worden met de zin van het leven, hakt er toch wel stevig in. Voor ik op de scène ga, vraag ik nog elke keer hulp en bijstand aan mijn Heilige Drievuldigheid: Arlette, Cécile en Magda. Ik prent me in dat ze me nog altijd volgen, waar ik ook ben, en dat brengt me troost en kracht.

