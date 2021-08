Jo De Meyere (82) hervat rol van bisschop in ‘Daens’: “Een klein hartinfarctje krijgen en dan sterven in de armen van Daens. Dat zou prachtig zijn”

ShowbizzÉlke dag herhaalde hij zijn rol, anderhalf jaar lang. Uit schrik om, zo zegt hij zelf, als bejaarde zijn tekst te vergeten. Maar sinds gisteren schittert Jo De Meyere op zijn 82ste toch weer knap als bisschop Stillemans in de Studio 100-musical ‘Daens’. “Ik vlieg erin als een jonge hengst, want elke show is een feest”, lacht hij. Want ook: elke show kan de laatste zijn, beseft hij. “Ik ben héél dankbaar dat ik het nog kan en mag doen.”

Hij heeft tijdens de twee lockdowns lang getwijfeld of hij nog wel zou doorgaan met ‘Daens’. “Na anderhalf jaar stilstand als oude rat, stelde ik mij dagelijks de vraag of ik het nog wel zou kunnen waarmaken. Fysiek en mentaal”, begint Jo. “Die periode is aan mijn nieren blijven plakken. Na 56 jaar als acteur non stop altijd te spelen, elk jaar door, was die plotse stilstand een onwezenlijke nachtmerrie voor me. Ik mag me dan nog gelukkig prijzen dat ik gezond gebleven ben, mijn familie en kennissen ook. Maar anderhalf jaar verlies is heel ingrijpend geweest in mijn persoonlijk leven. Ik heb niet veel meer jaar tegoed als 82-jarige.” Toch bleef hij zijn teksten van bisschop Stillemans herhalen. Elke dag, anderhalf jaar lang om zijn brein te trainen en geen letter te vergeten. “Ik ga dagelijks drie kwartier wandelen in de natuur, ongeacht slecht weer. Drie kwartier lang heb ik telkens mijn rol doorgenomen.”

Onbewust een teken dat hij wist dat zijn hart in die Studio 100-productie lag. “Op de repetities voelde ik het uiteindelijk ook: het vertrouwen om door te gaan, was er.” Vanaf nu is Jo weer zes dagen per week Stillemans. “25 voorstellingen per maand doe ik”, zegt hij daar meteen bij. “Ik zou een maand kunnen gebruiken om te rusten, zo zwaar zijn ze. Uit ‘40-45' ben ik al gestapt, dan ben ik in oktober en november toch al vrij en heb ik een beetje rust. Ik voel stilaan wat de gebreken van een ouder wordende man, maar op podium stroomt er een grote vitaliteit door me”, lacht hij. “Ik ben héél dankbaar dat ik het nog kan en mag doen. Ik ben heel realistisch, ik mag me gelukkig prijzen dat ik er nog üperhaupt bén als 82-jarige. Elke voorstelling zie ik als een feest. Ik geniet, want elke dag kan de laatste zijn.” Hij droomt zelfs, en dat klinkt lacherig maar hij méént het, van een plotse dood terwijl hij op de bühne staat. “Een klein hartinfarctje krijgen en dan sterven in de armen van Daens. Dat zou prachtig zijn. Een dood waarvoor ik teken”, zegt hij.

Z'n rol in '40-45' heeft De Meyere opgegeven: "Dan ben ik in oktober en november toch al vrij en heb ik een beetje rust."

Volle agenda

Al gaat hij niet uit van het ergste, zijn agenda zit al vol tot volgende zomer. “Tot in juni, juli zit ik vast in een andere productie, dewelke mag ik nog niet kwijt”, klinkt het. “Al zeg ik wel tegen iedereen, wanneer ik iets toezeg: ‘Ja, maar het is bij leven en welzijn.’ (lachje) En zelfs al gebeurt er iets met mij, in de musicalwereld gaat de show gewoon door, hé. Da’s het fantastische en tegelijk vreemde: voor alle hoofdrollen studeren er nog altijd één of twee mensen uw rol in. Al word ik ziek, verlies ik mijn stem of sterf ik, morgen speelt gewoon iemand anders Stillemans.”

Na gisteravond toch weer maar eens gebleken dat die rol van Stillemans De Meyere op zijn lijf geschreven staat. “Frank Van Laecke (regisseur van ‘Daens’, red.) kent mij al mijn hele carrière, hij kan dat, rollen op mijn lijf schrijven”, aldus Jo. “Hoe ik in die scènes als Stillemans, als stem van de kerk, een bikkelharde strijd mag spelen met priester Daens (Peter Van de Velde), da’s lekker om te doen. Los van die spanningsboog gaat het een mooie en warme voorstelling worden.” En zijn katholieke kostuum, na anderhalf jaar missen? “Wel, gelukkig kon ik er nog in (lacht). Al had ik daar weinig schrik voor, ik ben nogal een zenuwpees. Ik vermager als ik aan theater denk. Van de stress. Maar ik heb wel een oplossing voor mezelf bedacht”, vertelt Jo. “Ik spreek me moed in, door te zeggen: ‘Ik vlieg er als een jonge hengst in!’ En dan smijt ik me volledig.”

