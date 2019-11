Jitske Van de Veire roept op: “Wanneer gaan we stoppen met het angstvallig verbergen van onze maandverbanden en tampons? SDE

04 november 2019

17u18

Bron: Instagram 1 Showbizz Jitske Van de Veire (26) heeft op Instagram een nieuwe discussie gestart. Ze roept vrouwen op om hun maandverbanden en tampons niet langer te verbergen, en dat kan op zowel bijval als tegenstand rekenen van haar volgers.

Jitske Van de Veire is niet vies van een pittig debat. Op haar Instagram-pagina gaat ze door middel van foto’s -waarop ze ook zichzelf regelmatig blootgeeft - en gerichte vragen een gesprek aan met haar volgers en roept ze hen op om wat positiever te zijn voor het vrouwenlichaam. Ook haar meest recente foto doet heel wat stof opwaaien. Daarop toont Jitske - in doorzichtige beha met sterren over de tepels en licht doorzichtige onderbroek - trots haar maandverband. “Wanneer gaan we stoppen met het angstvallig verbergen van onze maandverbanden en tampons als we naar het toilet lopen?”, schrijft ze erbij. “Ze maken er hippe reclame van met frisse tennismeiden, maar in het echte leven negeert iedereen liever dat de helft van de wereld maandelijks bloedt. Gaan we dan ophouden met daar zo gek over te doen of ons daarover te schamen?”

De reacties op haar bericht zijn alvast gemengd. Zo schrijft iemand: “Trots op u, Jitske, weg met taboes.” En iemand anders schrijft: “Aan de reacties te zien nog altijd een taboe en wat is er eigenlijk te zien op de foto? Een wit strookje in haar onderbroek - er is dus zelfs helemaal geen bloed te zien..” Al twijfelt een ander of er überhaupt wel taboes zijn: “Zijn daar taboes of schaamte over dan? Ik vind het minder natuurlijk en normaal dat ze in die reclames telkens die maanverbanden blauw laten worden of absorberen terwijl bloed rood is.”

Maar niet iedereen is het daarmee eens: “Ben zeker niet preuts, maar dit vind ik er gewoon over, sorry hoor... Djeezes zeg.” En iemand anders schrijft: “Hoort dit niet gewoon bij onze privacy? Ik heb er geen behoefte aan om de wereld te laten weten dat ik menstrueer.” Of ook: “Dat zijn privézaken.”

Bekijk ook: Jitske Van de Veire toont trots haar “imperfecte” lichaam