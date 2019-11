Jitske Van de Veire over haar depressie: “Mijn vader moest me komen halen omdat ik een week lang mijn bed niet uitkwam” KD

18 november 2019

14u00

Bron: MNM 0 Showbizz Jitske Van de Veire wordt vaak omschreven als een zelfzekere vrouw. De dochter van Peter Van de Veire toont zichzelf dan ook vaak open en bloot op sociale media. Maar de jonge twintiger was niet altijd zo zeker van haar stuk. “Ik voelde me ooit zo onzeker over mijn lichaam dat ik een week lang mijn bed niet uitkwam. Mijn papa is me toen moeten komen halen op kot.”

Haar verhaal als uithangbord voor ‘body positivity’ begon ongeveer vijf jaar geleden, toen Jitske zichzelf heel onzeker voelde. “Ik was extreem onzeker. Ik ben op een bepaald moment zelfs bijna gestopt met leven daardoor, want ik durfde bijna niks meer. Ik was echt depressief. Mijn papa is me eens komen halen op kot omdat ik een week niet uit mijn bed was gekomen omdat ik me zó slecht voelde”, vertelt ze openhartig.

Toen Jitske wat later een vriendin aan de haak wist te slaan, leerde ze van zichzelf te houden. “Ik lag naast haar en zei: ‘Sorry dat ik er zo uitzie. Ik kan me wel voorstellen dat het niet aangenaam is om naast iemand te liggen die veel zwaarder is dan jou’”, klinkt het. De vriendin van Jitske hoorde het echter donderen in Keulen. “Je ziet er zo goed uit. Ik zie je zo graag”, reageerde het meisje. Het bracht Jitske een waardevolle les bij: “Ik zie je graag, dus leer jezelf ook maar graag zien.” Daarna begon de blondine heel onschuldige foto’s te plaatsen op haar Instagrampagina, dat toen amper 100 volgers telde. “Dat waren alleen maar mijn vrienden dus die reacties waren in het begin alleen maar positief. Hoe meer bereik je hebt, hoe moeilijk het natuurlijk wordt om alleen maar positieve reacties te krijgen. Ik ben foto’s blijven plaatsen en uiteindelijk werd ik door de media gebombardeerd tot ‘body positivity’-strijder.”

Tegenwoordig krijgt Jitske vaak heel negatieve commentaar te slikken. Waarom mensen zure reacties achterlaten op haar pagina, weet ze niet. “Ik denk uit jaloezie of omdat die mensen zelf heel onzeker zijn”, probeert ze een verklaring te geven. Gelukkig wordt ze altijd gesteund door haar bekende vader. Hij heeft het er, volgens Jitske althans, wel soms moeilijk mee dat zijn dochter door jan en alleman wordt aangevallen.