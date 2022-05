Jitske Van de Veire is al een jaar lang plusmama van een meisje van zeven: “Ik ben haar grote voorbeeld”

Celebrities In opspraak geraakte Kevin Spacey maakt na vijf jaar rentree in historisch drama

Kevin Spacey heeft een rol te pakken in de historische dramafilm ‘1242 - Gateway to the West’, over de Mongoolse leider Batu Khan. Het is het eerste grote project waar de acteur aan werkt sinds hij bijna vijf jaar geleden werd ontslagen bij ‘House of Cards’ wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag.

