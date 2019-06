Jitske Van de Veire herinnert zich haar outing nog goed: “Papa betrapte me op heterdaad met een meisje” Redactie

05 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Jitske Van de Veire, de oudste dochter van radio-dj Peter, is de trotse woordvoerster van ‘Wel Jong niet hetero’. In Dag Allemaal vertelt ze uitgebreid over haar outing tegenover haar vader, haar onzekerheden over haar geaardheid en de zoektocht naar een lief.

Jitske Van de Veire heeft vandaag een eigen kapsalon met drie mensen in dienst en een relatie met Marthe. Zij is sinds vier jaar haar grote liefde. Hoe haar ouders reageerde op haar outing? “Wel, dat was niet nodig, want papa heeft het gezien vóór ik het hem heb verteld. Ik was op een fuif buiten aan het zoenen met een meisje. Plots werd ik verblind door de koplampen van een wagen die kwam opgereden en kreeg ik een sms van papa: ‘Ik ben er’. Op heterdaad betrapt, heet dat dan.”

Hoe reageerde hij toen je in de auto stapte?

‘Euhm, dat was geen jongen, hé, Jitske?’ Papa vond het echt onmiddellijk oké. Hij wilde dat ik mijn gevoel volgde. Ik heb het toen ook aan mijn ­mama verteld. Al bleek dat zij al lang doorhad dat het meisje op vakantie veel meer dan een gewoon vriendinnetje was geweest. Wij hebben daar thuis nooit discussies over gehad.

Jij bent de oudste dochter, hoe reageerden Hebe en Kato?

Hebe was nog te jong om te snappen wat er aan de hand was. En Kato vond het ook onmiddellijk goed. Voor veel jongeren blijft het moeilijk thuis, maar in mijn geval is dat een positief verhaal. Toch besloot ik op mijn achttiende om opnieuw in de kast te kruipen.

Waarom?

Ik vond dat ik genoeg had geëxperimenteerd en dat het tijd werd om mij ‘normaal’ te gedragen. Ik droeg rokjes en ballerina’s om weer een ‘echt meisje’ te zijn. ’k Probeerde het ook opnieuw met jongens, maar dat werd telkens een fiasco. En zag ik twee meisjes hand in hand op straat lopen, werd ik overmeesterd door een diepgewortelde jaloezie.

Was je ook onzeker toen?

Absoluut. Over alles! Van de puistjes op mijn hoofd tot de vorm van mijn voeten. ­Vandaag vinden jongeren van die leeftijd online overal een klankbord. Maar ik had alleen Netlog en Karolien Debecker.

Wanneer besliste je om het weer met een meisje te proberen?

Ik was 21 en doodongelukkig. Ik ben gaan uithuilen bij een psycholoog. Hij zei: ‘Beschrijf eens jouw eerste liefde.’ Ik vertelde hem over dat meisje op vakantie. Hij raadde me aan om daar toch nog eens goed over na te denken. Een dreun in mijn gezicht, ik werd opnieuw geconfronteerd met dat deel van mij dat ik zo hard probeerde te verstoppen. Waarop ik mijn Tinder heb veranderd en naar meisjes begon te kijken. De volgende dag heb ik mijn lief Marthe ontmoet.

Dat is snel.

Na onze eerste date viel er zo’n last van mijn schouders. We zijn nu bijna vier jaar ­dolgelukkig samen. Marthe studeert nog, ik heb lang schrik gehad dat ze te veel zou opgaan in het studentenleven en onze relatie op een zijspoor zou belanden, maar tot hiertoe loopt alles gesmeerd, ook al hebben we weinig tijd voor elkaar nu ik zelfstandige ben. Ze is echt de liefde van mijn leven, ik hou zo belachelijk veel van haar en wil heel graag op een dag met haar trouwen.

Heb jij veel negatieve ervaringen gehad met homofobie?

Als Marthe en ik elkaar in het openbaar kussen, voelen we de blikken wel branden, ja. Er riep ook een keer iemand: ‘Blijf van elkaar, vuile potten.’ Op zo’n moment word ik doodsbang. Mijn lief heeft de neiging om daar heel fel op te reageren, maar ik ben er zelf nog niet uit wat de beste ­manier is om daarmee om te gaan. Wat ik wel zeker weet, is dat ik hand in hand met mijn lief over straat blijf lopen.

