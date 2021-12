Jitske Van de Veire geeft zich bloot op Instagram: “Als je je nek uitsteekt, hakken ze je kop af”

“Ik ben de laatste maanden gigantisch veel afgevallen. Wat de meeste nu denken is: ‘Amai! Zo goed! Proficiat! Hoe doe je dat?’ Laat die proficiat voor deze keer maar achterwege”, steekt Jitske Van de Veire van wal op Instagram. De tekst staat bij een foto waarop ze zelfzeker voor de spiegel in ondergoed poseert. De onderneemster en dochter van radiostem Peter ziet er fit en afgetraind uit. Mentaal en fysiek in topvorm, zou je denken, een combinatie die goed is voor zo’n 7.000 likes. Maar wat de vele hartjes onder de foto niet vertellen, is dat vooral stress aan de grondslag ligt van de plotse vermageringskuur. “Dit is het resultaat van ondernemen in tijden van corona en het leven dat allesomvattend is. Soms is het absoluut niet de bedoeling. Soms is het gewoon veel”, staat er te lezen.