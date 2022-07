Jitske Van de Veire en Uwi Van Hauwermeiren stoppen als woordvoerder Wel Jong

Jitske Van de Veire en Uwi Van Hauwermeiren waren sinds 2019 woordvoerder van Wel Jong - voordien bekend als Wel Jong Niet Hetero. Maar de twee stoppen daar nu mee. “Wij zijn er een viertal jaar geleden in gestapt, met heel veel goesting, en die is er nog altijd”, liet Uwi Van Hauwermeiren weten op MNM. “Maar Wel Jong is een organisatie voor jongeren tot dertig jaar. Ik word zelf 31 dit jaar. Ik besef dat ik een afstand begin te krijgen van de leefwereld van jongeren, zeker van de wereld van jongeren van 13 jaar. En als jongeren dan vragen hebben over school of een prille coming-out, dat ligt al even achter mij. Het is tijd voor nieuwe stemmen. Er zijn heel wat jongeren die staan te popelen om in die voetsporen te treden.”