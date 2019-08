Exclusief voor abonnees Jitske Van de Veire (26) toont zich met al haar imperfecties: “Nu al hangtieten? Euh... so what?” WAAROM JITSKE VAN DE VEIRE (26) ZICH MET AL HAAR IMPERFECTIES AAN DE WERELD TOONT Annick Grobben

19 augustus 2019

05u00 9 Showbizz Ze valt op Instagram nog geen klein beetje op. Jitske Van de Veire post er ongegeneerd foto's van haar imperfecte lijf, van haar "hangtieten en appelsienbillen". En daar heeft de moedige dochter van radiomaker Peter Van de Veire een verdomd goeie reden voor. "Ik heb mij te lang gespiegeld aan al die perfecte plaatjes van anderen, waardoor ik heel lang heel onzeker ben geweest. Dat was nergens voor nodig."

Body positivity. Een beweging die wereldwijd al een tijd opgang maakt op sociale media en die gewoon wil zeggen: schuif je complexen aan de kant, hou van je lichaam. Op het lijf geschreven van Jitske Van de Veire: kapster in Gent, lesbisch, het gezicht van jongerenorganisatie 'Wel Jong Niet Hetero' en al even rad van tong als haar bekende vader.

Op Instagram deelt ze geregeld foto's van hoe ze er écht uitziet. En in haar geval is dat: mét cellulitis op de benen, mét vetjes en welja, mét hangborsten. Haar meest recente foto, waarop ze zich toont in rode lingerie, leverde haar massa's lovende commentaren onder haar 18.000 volgers op. Maar ook een opvallende sneer van een bodyshamer, die zich afvroeg of dat wel normaal is, om al cellulitis te hebben als je nog geen 40 bent. Jitske Van de Veire sloeg meesterlijk terug via haar Stories op Instagram. "Niémand, maar dan ook niémand, mag je het gevoel geven dat dit niet normaal is", schreef ze. "Dit is normaal."

