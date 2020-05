Jits Van Belle trakteert de ‘Familie’-cast op plezant cadeautje: “Deze mondmaskers zijn mijn charmeoffensief” HL

27 mei 2020

06u01

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz De ploeg van De ploeg van ‘Familie’ kan beginnen aftellen, want de opnamen mogen hervat worden. In alle veiligheid, want iedereen heeft eenzelfde hip mondmasker. Dankzij de vlijtige Jits Van Belle - die deze week 44 wordt - en haar mama. Dat vertelt de actrice in Dag Allemaal.

“Mijn mama is heel haar leven lerares kleding geweest”, vertelt Jits, die in ‘Familie’ Robyn speelt. “Omdat ze nog een mooie lap stof had liggen en een oud-leerling mondmaskers met logo’s kan bedrukken, stelde ze me voor om ‘Familie’-maskers te maken voor de acteurs. Zomaar, als cadeautje. Tja, mijn mama heeft een gouden hart.”

In ‘Familie’ zit je wel al gauw aan 25 acteurs.

Dat zei ik haar ook. Maar ze was niet te houden. De volgende dag had ze er dertig klaar. Ik mocht er naar al mijn collega’s eentje sturen. In ruil staat mama’s buffetkast nu vol met bedankkaartjes, en online toonden mijn collega’s met selfies dat ze klaar zijn voor een veilige herstart. En mij leek dit ook een geslaagd charmeoffensief.

Dat moet je toch eens ­uitleggen.

In ‘Familie’ is Robyn na de breuk met Benny uit beeld verdwenen. Er werd wel verteld dat ze intussen het klooster heeft verlaten, maar ik heb nog niet op de set gestaan. Ik hoop dus dat Robyn mag weerkeren en dan kan dit initiatief misschien wat helpen, hé? (knipoogt)

In afwachting kan je misschien een handeltje in mondmaskers beginnen.

(lacht) Ja, ik werd al overrompeld met bestellingen van ‘Familie’-fans. Maar de maskers zijn niet te koop. Hoewel, ik ben meter van Canisha, een organisatie die instaat voor de opleiding van assistentie-honden. Volgend weekend veilen we leuke gadgets, en daar zitten vier ‘Familie’-mondmaskers tussen. Hopelijk brengen ze veel geld op - ­Canisha heeft het nodig.

