Exclusief voor abonnees Jits Van Belle acteert in ‘Familie’ met Werner De Smedt, de man van haar beste vriendin: “Julie heeft me altijd aangemoedigd om mee te spelen” CD

18 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De hechtste vriendschappen worden op de schoolbanken gesmeed. Vraag dat maar aan Jits Van Belle (43) en Julie Bafort (41), die samen aan het conservatorium van Gent studeerden. Vandaag zien ze elkaar vooral op restaurant of op café en is Jits de meter van Julies oudste zoon. “Maar dankzij onze vriendschapstatoeage waren we eigenlijk al voor eeuwig verbonden”, vertellen de twee deze week in een interview met het blad Story.

We ontmoeten beste vriendinnen Jits Van Belle en Julie Bafort, de vrouw van Werner De Smedt, op een terras in hartje Gent, de stad waar ze elkaar leerden kennen. “We zaten allebei in dezelfde toneelklas aan het conservatorium”, verduidelijkt Julie. “Er was meteen een klik tussen ons. Met haar donkere ogen en kort donker haar kwam Jits heel stoer en charismatisch over. Ik kon mijn ogen niet van haar afhouden.” Jits herinnert zich ook nog haar eerste indruk van Julie. “Zo vrouwelijk als ze nu is, zo kwajongensachtig was ze toen. Julie liep altijd in jeans of salopette.”

Mooi meegenomen: jullie zaten vlak bij mekaar op kot.

Julie: “In een cité in Gent. We noemden het de Marginale Melrose Place van de Aldi. Er was een gemeenschappelijke binnenkoer – zonder binnenzwembad weliswaar – met daarrond een achttal werkmanshuisjes. Telkens er eentje vrijkwam, vertelden we dat tegen mensen die we kenden en op den duur woonden er alleen maar vrienden. Heel gezellig.”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis