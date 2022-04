Jimmy Kimmel én Coachella: Stromae beleeft topweekend op Amerikaanse bodem

De muziek van Stromae wordt duidelijk niet alleen bij ons gesmaakt. Nadat hij in december al z'n nieuwe single ‘Santé’ bracht in de ‘Tonight Show starring Jimmy Fallon’, volgde afgelopen vrijdag een optreden in de talkshow ‘Jimmy Kimmel Live’. Dit keer geen gestreamd optreden: Stromae was wel degelijk zelf aanwezig in de Verenigde Staten. Hij bracht er z'n nieuwste single ‘Fils de Joie’ en dat werd duidelijk gesmaakt. “Dit hele album is zo goed. Stromae is gewoon ongelofelijk getalenteerd”, staat er in de commentaren onder het YouTube-filmpje te lezen. En ook: “Ik heb hem leren kennen in de Franse les. En dan staat hij nu zomaar in de ‘Jimmy Kimmel Show’.” Een ander was dan weer dolblij dat ook de Verenigde Staten als een blok lijken te vallen voor de Belgische artiest. “Ik ben zó blij dat hij eindelijk de waardering krijgt die hij verdiend in Amerika. Gelukkig geeft Europa hem alle liefde die hij verdient”, klonk het.