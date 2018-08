Jim Carrey keert terug naar het kleine scherm: "Ik had lange tijd geen zin om terug acteren" DBJ

17 augustus 2018

14u09

Bron: The Hollywood Reporter 1 Showbizz Jim Carrey (56) keert terug naar Hollywood. De Amerikaanse acteur zal de hoofdrol spelen in een nieuwe tiendelige televisiereeks 'Kidding'.

Na enkele jaren in de luwte keert raskomiek Jim Carrey terug naar Hollywood. Hij zal vanaf eind augustus te zien zijn in 'Kidding', een nieuwe reeks op de Amerikaanse zender Showtime. "Ik had geen zin meer om terug te keren in de business", vertelt de acteur aan The Hollywood Reporter. "Ik hield niet van wat er gebeurde in het wereldje, met de grote bedrijven die alles in handen nemen."

"Ik keer niet terug als voorheen, toen ik koste wat het kost iets probeerde te betekenen." Carrey kijkt ook even terug op zijn grote doorbraak met Ace Ventura in 1994. "Mijn plan was toen niet om in Hollywood achteraan de rij aan te sluiten, ik wilde Hollywood overklassen", aldus Carrey die ook op zijn status als celebrity terugkeert. "Je kan erover dromen zoveel je wil, als je er dan uiteindelijk bent is het helemaal niet zo aangenaam."