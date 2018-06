Jim Carrey (56) speelt mogelijk slechterik in 'Sonic'-film EDA

30 juni 2018

12u24

Bron: ANP, Deadline, Reporters 0 Showbizz Jim Carrey onderhandelt momenteel met Paramount Pictures over een rol in de animatiefilm 'Sonic the Hedgehog'. Dat schrijft Deadline. De 56-jarige acteur zou in de huid kruipen van slechterik Doctor Robotnik.

De film 'Sonic the Hedgehog' is gebaseerd op het populaire SEGA-videospel uit de jaren negentig. Hierin probeert de blauwe egel Sonic te voorkomen dat de gestoorde wetenschapper Robotnik de wereld overneemt. Door de jaren heen zijn er honderden miljoen spellen van Sonic verkocht. Ook zijn er vijf televisieseries van gemaakt.

In Japan wordt het personage van Robotnik al sinds het eerste spel Dr. Eggman genoemd. In de Amerikaanse versies stond hij echter lange tijd bekend als Dr. Robotnik.

Terugkeer

Mochten de onderhandelingen goed uitpakken dan zou dat een terugkeer van Carrey betekenen. De laatste jaren legde hij zich vooral toe op schilderen en series produceren. In het verleden vertolkte Carrey al rollen in succesvolle animatiefilms als 'The Grinch', 'Horton' en 'A Christmas Carol'.

'Sonic the Hedgehog' wordt geregisseerd door Jeff Fowler. Eerder werd al bekend dat 'X Men'-ster James Marsden en actrice Tika Sumpter ook een rol hebben in de film, die volgend jaar in de bioscoop moet verschijnen.