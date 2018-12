Jill uit ‘Pink Ambition’ kampt met nachtmerries: “Maar ik heb hulp gezocht” TDS

13 december 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Jill De Greef (28) uit het VIJF-programma ‘Pink Ambition’ heeft mensen opgeroepen om te praten over hun mentale problemen. Jill vocht in het verleden zelf met innerlijke demonen. “Iedereen kent mij als het immer vrolijke meisje”, zegt ze in TV Familie. “Maar er staat lang niet altijd een glimlach op mijn gezicht. Ik kan ook erg verdrietig en ongelukkig zijn, hoor.”

“Ik heb al veel meegemaakt”, aldus Jill. “Het verlies van mijn oma, de gezondheidsproblemen van mijn ouders... Dat bezorgde me angstgevoelens zoals verlatingsangst. Ik kreeg er nachtmerries door.” En die hadden zo’n impact op Jills leven dat ze aanklopte bij Inner Treasure, een plek waar je terechtkan om aan zelfontplooiing te doen.

“Tijdens een gesprek in de natuur hebben we mijn issues op een rijtje gezet”, zegt Jill. “Dat deed deugd. Ik leerde er loslaten en op mijn ademhaling letten. Sinds dat gesprek zie ik in dat niet alles perfect moet zijn. Neem nu Instagram. Altijd weer die goed-nieuwsshow, da’s niet de realiteit. Ik ben niet altijd op reis, hé. De druk is groot en ik zou af en toe m’n gsm moeten wegleggen. Het leven bestaat uit meer dan dat. Dat wil ik duidelijk maken aan m’n volgers.”