Jill Peeters wint prijs met haar stichting 'Climate without Borders'

04 december 2018

22u00 0 Showbizz VTM-weervrouw Jill Peeters heeft vanavond de prijs voor ‘beste klimaatoplossing’ in ontvangst mogen nemen in Venetië. Ze kreeg die voor het werk dat ze met haar stichting ‘Climate without Borders’ doet.

In 2017 richtte Peeters de organisatie ‘Climate without Borders’ op, een netwerk dat weermannen en -vrouwen van over heel de wereld wil onderwijzen, inspireren en bijstaan. Op die manier kunnen ze het publiek beter bewust maken van de klimaatverandering en steun creëren voor actie hiertegen. “In de toekomst zullen zware weersomstandigheden mensenlevens eisen”, klinkt het op de website van de stichting. “Weermannen en -vrouwen kunnen hun bereik en populariteit gebruiken om mensenlevens te redden, door iedereen te helpen begrijpen en actie te ondernemen.”

De stichting wordt nu, een jaar na haar oprichting, beloond door de prijs voor ‘beste klimaatoplossing’ in de categorie ‘onderwijs en media’. Die wordt uitgereikt door het Centro Mediterraneo sui Cabiamenti Climatici (CMCC) tijdens de ‘Festival of the Earth’-conferentie in Venetië. Volgens de jury is ‘Climate without Borders’ “een nieuw, sterk project met het potentieel om veel impact te hebben. Weermannen en -vrouwen zijn meestal meteorologen met veel ervaring en zijn ook goede communicatoren die vertrouwd worden door het publiek. Het is dan een goed idee om een netwerk op te starten om hen te verenigen.”

Peeters ging haar prijs zelf ophalen. “We zijn enorm vereerd. Het is een eerbetoon aan alle weermannen en -vrouwen van over heel de wereld die zich inzetten voor de klimaatverandering. Wij zien wat er aan het gebeuren is en maken ons zorgen. Het is belangrijk dat we onze stemmen verenigen. Deze prijs toont aan hoe belangrijk het is om deze informatie te communiceren.”