Jill Peeters neemt afscheid als weervrouw bij VTM Hans Luyten

24 oktober 2019

14u50 32 showbizz VTM moet op zoek naar een nieuwe weervrouw. Jill Peeters (44) geeft na 19 jaar de fakkel en haar weerkaarten vol lage- en hogedrukgebieden door. Het zonnetje van het weerbericht kiest voor een andere wending in haar leven. Al weet ze zelf nog niet welke.

“Toen ik in 2000 bij VTM als weervouw begon, vond ik dat heel spannend en ging een grote droom in vervulling”, zegt Jill. “Ik doe mijn job nog steeds graag, maar zit wel elke dag in de ratrace van de media. Zo heb ik geen tijd voor andere kansen, vragen en interesses, die de voorbije jaren meermaals op mijn pad kwamen. Ik voel dat ik nu op een moment in mijn leven ben gekomen, waarop ik alles eens op een rijtje wil zetten. Zonder concrete aanleiding stel ik me de vraag, die bij iedereen wel eens opborrelt: ‘Blijf ik dit doen tot mijn 65ste?’ Dat is gewoon ouder worden, zeker? (lacht) Er is geen onvrede en ik draai mijn rug niet naar mijn huidige job. Maar ik wil alles eens laten bezinken en me openstellen voor een nieuw verhaal. En opdat ik dat zou kunnen, moest ik natuurlijk eerst uit die ratrace stappen.”

Afscheid

Eind december presenteert Jill haar laatste weerbericht op VTM. “Dat wordt zeker een moeilijk moment voor mij, want ik heb altijd toffe collega’s gehad en afscheid nemen doet altijd pijn. Zeker na 19 jaar. Ik kan op mijn job alleen maar terugblikken als een gelukkige vrouw. En een gelukkige weervrouw. Ik voel me dankbaar dat ik dit zolang heb mogen doen en ben benieuwd naar de reacties van de kijkers, met wie ik me altijd erg verbonden heb gevoeld. Wat ik hierna ga doen? Dat weet ik nog niet. Ik heb geen andere job achter de hand. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik stop niet met werken. Tuurlijk niet. Ik moet ook nog zeker 20 jaar aan de bak. Maar ik kijk wel uit naar die tijdelijke leegte in mijn agenda en hoofd. Even weg uit de spotlights van de televisie. Dan kan ik rustig bekijken welke kansen zich aanbieden en welke kant mijn leven nu zal uitgaan. ”

Hartchirurg

Jill schreef al twee boeken over klimaatveranderingen: ‘Onze planeet wordt heet’ en ’40 graden in de schaduw’. Ze is stichtend lid van het Climate Action Leadership Network en kreeg van Climate Without Border een prijs voor haar inzet terzake. Minder weer voorspellen en meer werken rond klimaatverandering: lijkt haar dat wat?

“Dat ik wellicht iets ga doen rond weer, klimaat en wetenschap, ja, dat ligt wel voor de hand. Ik zie mezelf immers geen hartchirurg worden. (lacht) Maar er zijn verschillende manier om met die onderwerpen bezig te zijn, zonder dat ik elke dag het weer op tv moet voorspellen. De natuurlijke reflex om naar de wolken te kijken, de weerradars te volgen of te controleren vanwaar de wind komt, zal wel altijd blijven. Maar een thema als klimaatverandering vereist meer diepgang. En daar ga ik nu inderdaad meer tijd voor hebben. Dus misschien wordt dat wel wat, ja. Maar nogmaals: alles ligt nog open. Ik heb echt nog niks beslist.”

‘We zullen Jill missen’

Nicholas Lataire, Adjunct-Directeur News City, heeft begrip voor Jills keuze. “We zullen Jill missen hier”, zegt hij. “Iemand met haar gedrevenheid vervang je natuurlijk niet zomaar. We willen Jill vooral bedanken voor de bijna 20 jaar dat ze bij ons het mooie weer maakte met haar kennis en inzicht. Jill is niet alleen een straffe weervrouw én klimaatkenner, maar ook een fijne, goedlachse collega. Binnen de redacties van VTM NIEUWS, hln.be en Het Laatste Nieuws bouwen we volop aan een weer-, klimaat- en wetenschapscel. Daar gaan we aan de slag met nieuw talent. We zijn blij dat Jill haar opvolger of opvolgers mee wil opleiden.”