Jill Peeters: "Ik heb 19 jaar lang als een tornado geraasd, maar ik kan dat niet nog eens opbrengen"

27 december 2019

13u47

Bron: Radio 1 5 Showbizz Na 19 jaar heeft Jill Peeters (44) een streep getrokken onder haar weerpraatje op VTM. Ze wil in de toekomst een ander pad inslaan, en dus moet de zender op zoek naar een waardige vervanger. “ Er is nog geen opvolger of opvolgster voor mij, maar het zou wel fijn zijn als het een vrouw is”, aldus Jill op Radio 1 over haar vertrek.

Net geen 20 jaar na haar eerste verschijning, heeft Jill Peeters vorige week afscheid genomen van VTM én de kijker. Helaas kon ze tijdens haar laatste weerpraatje geen zonnige boodschap brengen, maar stelde ze vooral veel regen in het vooruitzicht. Toch was het boeket bloemen dat ze kreeg uit handen van collega’s Frank Duboccage en David Dehenauw méér dan verdiend. De tijd was volgens Jill dan ook rijp om iets anders te gaan doen.

“Maar ik was die job niet beu, integendeel”, zei Peeters tijdens Wordt Vervolgd op Radio 1. “Ik heb het altijd graag gedaan, tot mijn laatste weerbericht. Maar toen het besef kwam dat er nog eens 20 jaar moet gewerkt worden, heb ik besloten dat ik iets anders wil doen.”

Veranderd

Het medialandschap is de afgelopen jaren erg veranderd, vindt Jill. “Het tempo ligt hoger en er zijn veel meer media die bespeeld moeten worden. 19 jaar lang ben ik daar als een tornado met volle goestig doorheen geraasd, maar ik kan dat niet nog eens opbrengen. Dus neem ik mijn ervaringen mee en probeer ik gewoon ‘content’ te zijn.” Ze heeft tijdens haar VTM-carrière alles gegeven wat ze in haar mars had. “Ik deed alles samen. Ik was voltijds weervrouw, en hield me daarbovenop bezig met klimaatcommunicatie. Daarbij heb ik ook nog eens drie dochters en een geweldige man, en daar moet je ook allemaal tijd in steken.”

Welke richting Jill in de toekomst wil uitgaan, is voorlopig onzeker. En dat is precies hoe ze het nu even wil. “Nu is alles nog ok, ik denk dat het een lange kerstvakantie zal worden”, zei ze. “Maar waarschijnlijk zal ik de leegte wel voelen vanaf februari. Ik heb al heel veel aanbiedingen en uitnodigingen gekregen van zowel de media als bedrijven, dus we zullen wel zien. Eerst ga ik eventjes ‘ontkoppelen’, dan kan de creativiteit opnieuw opborrelen. Dat heb ik nodig. Zuurstof in mijn agenda en mijn hoofd, zodat er mooie dingen kunnen ontstaan.”

