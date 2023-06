Jill en Leroy uit ‘Big Brother’ gaan trouwen

ShowbizzHeuglijk nieuws voor Jill Goede (25), de winnares van ‘Big Brother’ in 2021. Ze gaat trouwen met ‘haar’ Leroy de Rouw (32), ook al bekend uit ‘Big Brother’. Hij nam deel aan het experiment in 2022. “ I said YES !”

Leroy ging op vrijdag 9 juni op z'n knieën op het verrassingsfeestje dat hij voor Jills verjaardag had georganiseerd. In een video op Instagram deelt ze het romantische moment: “I said YES!”

Het koppel woont sinds november 2022 samen. Toen grapte Jill dat ze ‘ja’ had gezegd. Niet op een huwelijksaanzoek, wél op de sleutels van het huis van haar geliefde. “Ik ga emigreren naar het zuiden van het land”, aldus Jill, die oorspronkelijk in Amsterdam woonde.

‘Big Brother’

Jill Goede kroonde zich in 2021 tot winnares van ‘Big Brother’ en ging met 70.405,50 euro naar huis. In 2022 was Leroy een van de spraakmakende deelnemers van het seizoen, maar hij was een pak minder succesvol dan zijn aanstaande echtgenote. Leroy verscheen ten tonele in week drie en moest in week zeven het huis alweer verlaten.

De Nederlandse deelnemer kwam ook even in opspraak wegens ongepast gedrag. Zo zou hij enkele medebewoners (Nouchine en Grace) hebben begluurd in de douches en zichzelf hebben betast in bad in hun bijzijn. De livestream-kijkers uitten meteen hun ongenoegen op sociale media. “Vanaf Leroy op het nominatiebord staat, stemmen we hem naar huis”, klonk het onder meer. Leroy kreeg vervolgens een officiële waarschuwing van ‘Big Brother’.

KIJK. Leroy krijgt waarschuwing na grensoverschrijdend gedrag.

