Jill De Greef uit 'Pink Ambition' vindt nieuwe liefde: "Steve maakt me rustig" DBJ

01 maart 2018

12u17 0 Showbizz Jill De Greef (28), die we leerden kennen in het VIJF-programma 'Pink Ambition', heeft een nieuwe vriend. Dat kondigde ze woensdag aan op Instagram. Steve Spruyt heet hij en ze leerde hem kennen in het Antwerpse nachtleven.

“Ik ken hem al tien jaar, want hij werkte in de Antwerpse nachtclub ‘Roxy’. Ik zou niet zeggen dat het liefde op het eerste gezicht was, want normaal gezien val ik eerder op jongensachtige types. Toen hij me vroeg om iets te gaan eten heb ik toch toegestemd en ik heb er helemaal geen spijt van.”

Goodnight.. Wishing You All The Best In 2k18 🎉 Enjoy Every Moment And Make A Lot Of New Memories.. #NewYear #2k18 #Friends #Family #Memories #Selfie Een foto die is geplaatst door null (@stevespruyt) op 01 jan 2018 om 21:59 CET

Hij vult haar perfect aan. “Ik ben een heel gestresseerd persoon en hij brengt rust in mijn leven. Bovendien is hij ook geïnteresseerd in fashion want hij heeft ook een eigen webshop. Hij helpt me ook met mijn instagramaccount door af en toe een foto te nemen of met een nieuw idee te komen.”

In augustus brak Jill met haar vorige vriend Christophe. “We hadden totaal andere interesses, maar ik heb wel afgezien van de breuk. Hij had twee maanden later ook al een nieuwe vriendin. Dat ligt allemaal achter mij nu, ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk.”