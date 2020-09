Jill Cnudde uit ‘Jonge Wolven' weerlegt alle kritiek: “Het lijkt op een heksenjacht” IDR

25 september 2020

14u21

Bron: TV Familie 0 Showbizz Ze wilde graag enkele kilo’s kwijt en begon te experimenteren met sapjes. Ondertussen heeft Jill Cnudde (23) met Bikinibody een goed draaiend bedrijf. Je ziet haar in ‘Jonge Wolven’ op VTM 2. Al komt er wel wat kritiek. “En die is compleet onterecht”, zegt Jill in TV Familie.

De meest gehoorde commentaar: je lichaam ontgiften is onzin en van die sapjes val je geen gram af.

Je móet je lichaam inderdaad niet per se ontgiften, de lever en nieren doen dat al. Ik zeg alleen dat het kan helpen als je het moeilijk vindt om gezond te gaan leven. Mensen hebben er vaak niet de tijd voor en vallen snel in hun oude eetpatroon. De sapjes geven een ideale kickstart, een overstap naar gezonde voeding zonder dat je aan iets moeten denken. Makkelijk, en je hebt alle voedingswaarden binnen.

Oké, maar hoe zit het met gewicht verliezen?

Túúrlijk helpen mijn sapjes daarbij! Trouwens, sommige modellen zijn fan van de Bikinibody Cleanse. Als er een belangrijke shoot op het programma staat, volgen ze zo’n sapjeskuur om zeker in vorm te zijn.

Modellen hébben al een mooi figuur.

Ja, maar ’t zijn zéker niet enkel mensen met een perfect lichaam die mijn producten gebruiken, hoor! We hebben trouwens niet alleen sapjes. We geven mensen persoonlijke voedingsschema’s, die mee door diëtisten zijn opgesteld. We hebben ook supergezonde granola’s.

Toch nemen een aantal diëtisten jou onder vuur.

Iedereen mag z’n mening hebben, maar ik vind niet dat je mensen met een andere visie moet afbreken. Ik pretendeer niet dat mijn methode de enige goeie is. Maar ik wil niet dat Bikinibody zomaar gratuit wordt afgekraakt. Allez, neem nu onze theelijn. Ja? Ik kreeg te horen dat die thees vol slechte dingen zitten. Alsjeblieft, zeg! Onze thees zijn gekeurd. Op de verpakking staat ook duidelijk dat je zo’n thee niet langer dan drie weken mag gebruiken. Weet je, onze Teatox 21 is de enige waar tien gram senna inzit (senna is een plant die laxerend en ontgiftend werkt en waarmee je gewicht zou kunnen verliezen, nvdr), waar diëtisten zich zo graag over uitspreken. We hebben ook andere thees waar dit niet inzit en zelfs koffie die bestaat uit 40% matcha, 10% spirulina en 10% chlorella. Echt, ik vind het ondertussen op een heksenjacht lijken.

Het zit jou hoog.

Diëtisten mogen zomaar zeggen wat ze willen zonder dat mij om een wederwoord wordt gevraagd! Ik heb er geen probleem mee dat Bikinibody onder een vergrootglas wordt gehouden, maar niet op zo’n manier.

Jij hebt het echt wel goed voor met je klanten?

Natuurlijk! Wie mij kent, wéét dat ik hier mijn hart en ziel in leg. Trouwens, ik weet perfect wat ik verkoop, hoor. Ik heb al onze producten zélf getest.

Tja, die kritiek komt er vooral omdat jij nu bekend bent van televisie.

Als ik níet aan ‘Jonge Wolven’ had meegedaan, zou ik ongetwijfeld veel minder negatieve commentaar krijgen, da’s juist. Maar ik heb geen spijt, integendeel. En ik trek me op aan al die positieve reacties. Dat zijn er gelukkig véél meer dan de slechte. Ik ben supertrots op Bikinibody!

En je bent er gepassioneerd mee bezig, dat zie je in ‘Jonge Wolven’.

Dat is zo, ja. Ik maak er een erezaak van om iedere vraag van een klant zélf te beantwoorden. Ik heb een tijdje mijn communicatie uit handen gegeven, maar ik stelde vast dat er onvoldoende werd afgestemd op wat de klant echt nodig heeft. Je wil niet weten hoeveel orders ik toen gecanceld heb.

Waarom?

Omdat ik het niet over mijn hart kon krijgen om iets te verkopen dat voor die bepaalde personen niet de beste optie was. Ik wil het béste voor mijn klanten, punt. Oh ja, wat ik nog wilde zeggen: binnenkort komt er een kookboek van mij uit. Met álle aspecten van een gezonde levensstijl. Zet dat er zeker bij, voordat diëtisten mij weer eens gaan aanvallen...