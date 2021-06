Jeugdauteur Dirk Bracke (68) overleden

Dirk Bracke was een van de bekendste jeugdauteurs van Vlaanderen, met een carrière van 28 jaar en zo’n 40 boeken op de teller. Debuut ‘Steen’, ‘Een Lege Brug’, ‘Het Uur Nul’... het zijn maar enkele titels uit het palmares van Bracke, die tussen de 600.000 en 700.000 boeken verkocht. Bovendien kon ook filmliefhebbend Vlaanderen kennismaken met zijn werk. Drie boeken zijn intussen verfilmd: ‘Het Engelenhuis’, dat door Hans Herbots werd uitgebracht als ‘Bo’, en ‘Black’ en ‘Back’, waarvan Adil El Arbi en Bilall Fallah ‘Black’ maakten. De twee regisseurs gaan binnenkort trouwens ook ‘Straks doet het geen pijn meer’ verfilmen. Geweldig vond Bracke dat. “Adil mailde me als filmstudent in 2008 al om te vertellen dat hij een scenario had geschreven voor dat boek. Ook al zijn ze nu hot in Hollywood, toch zijn ze heel bescheiden gebleven. Toen ze onlangs hoorden dat ik met m’n gezondheid sukkelde, zijn ze me zelfs een bezoekje komen brengen.”

Quote Het echt vernieuwen­de was de stijl. Ik schreef niet omfloerst, maar gewoon recht voor de raap. Dirk Bracke

Passie voor geschiedenis

Bracke debuteerde 28 jaar geleden met ‘Steen’, een historische roman over de jonge Neanderthaler Steen. “Eigenlijk is het begonnen door mijn interesse voor geschiedenis, en aanvankelijk vooral de prehistorie. Ik heb er veel over opgezocht, veel over gelezen. Tot ik uiteindelijk tegen mezelf zei: ‘Heel leuk, Dirk, maar wat doe je nu met al die kennis?’ En toen kwam ik op het idee om aan een wedstrijd deel te nemen van de Vlaamse Filmpjes, die verhalenreeks van weleer. Ik heb er uiteindelijk een achttal geschreven, om in 1993 mijn eerste boek ‘Steen’ uit te brengen, dat later heruitgegeven is als ‘Het Vuurmeisje’", herinnerde de auteur zich. Later liet hij de historische romans achter zich, en ging hij zich meer focussen op maatschappelijke thema’s, van kinderprostitutie en aids tot incest. Aanleiding van die verschuiving was een artikel in Knack over kinderprostitutie in Zuidoost-Azië. De toen 37-jarige Bracke had nog nooit over de problematiek gehoord en het triggerde hem om zijn schrijverschap over een andere boeg te gooien.

Al had hij niet de bedoeling om zijn jonge lezers een geweten te schoppen over deze nieuwe maatschappelijke thema’s. “Een boodschap meegeven, dat klinkt zo Christus-achtig hé. Het was eerder mijn bedoeling om een goed verhaal te schrijven en om de lezer meerdere invalshoeken aan te reiken om naar een bepaalde situatie te kijken. Ik heb nooit een belerende toon gehanteerd. Ik hoop dat mijn boeken helpen om met andere ogen naar een situatie te kijken, om de werkelijkheid eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Dat is altijd waardevol.”

Volledig scherm Dirk Bracke (midden) samen met regisseurs Bilall Fallah en Adil El Arbi. Zij gaan opnieuw een van zijn boeken verfilmen. © Standaard Uitgeverij

Vernieuwende stijl

En in De Morgen vertelde hij eerder dit jaar nog: “Mijn boeken waren anders. Ik schreef over outcasts en hangjongeren, en op het einde kwam het niét goed. Soms pleegde er iemand zelfmoord. En ik liet jongeren in mijn boeken ook seks met elkaar hebben, wat helemaal ongehoord was, maar mijn lezers vonden het geweldig. Eindelijk boeken die niet betuttelend waren. Het echt vernieuwende was de stijl. Ik schreef niet omfloerst, maar gewoon recht voor de raap. Ik wou eerlijk zijn en dat werd erg geapprecieerd.”

Quote Het probleem is vooral dat ik weinig fantasie heb. Dirk Bracke

Bracke stond erom bekend dat hij voor elk boek gedegen research deed. Zo had hij voor ‘Het Engelenhuis’ maandenlange gesprekken met geïnterneerde meisjes in de gesloten jeugdinstelling De Zande in Beernem. Voor ‘Black’ reed hij dan weer mee met politiepatrouilles in Brussel om op die manier inzicht te krijgen in de wereld van jeugdbendes. “Het probleem is vooral dat ik weinig fantasie heb”, grapte hij daarover in Het Laatste Nieuws. “Het klinkt vreemd, maar het is zo. Aan elk boek gaat heel wat onderzoek vooraf. Ik ga bijvoorbeeld praten met slachtoffers, daders, getuigen ... Het schrijven zelf gaat wel gemakkelijker, het is een soort métier geworden. De onzekerheid van de beginjaren is verdwenen. Ik heb zelf ook wel al het gevoel gehad dat alle onderwerpen al eens behandeld werden, maar toch duikt er telkens wel iets nieuws op. Soms zelfs dingen waar ik nooit eerder van had gehoord, zoals ‘catfishing’.”

Persoonlijke favoriet

De grote doorbraak kwam er met ‘Het Uur Nul’, een verhaal over een tiener met aids. Zelf noemde Bracke ‘Straks doet het geen pijn meer’ als zijn favoriete boek. “Dat is altijd mijn persoonlijke favoriet geweest, omdat het verhaal gebaseerd is op iemand die echt bestaat, een slachtoffer van incest, een meisje dat door haar vader was misbruikt. Ze had me een brief geschreven over haar ervaringen, met de vraag om er een boek over te schrijven. Ik had haar het manuscript laten lezen, om haar de kans te geven nog aanpassingen te doen of dingen te schrappen die ze zeker niet in het boek wilde. Maar toen ze het teruggaf, zei ze: ‘Je hebt meer uit me gehaald dan ik je had verteld’. Dat vond ik zo’n mooi compliment dat het altijd mijn favoriete boek is gebleven. Het ligt me heel na aan het hart.”

Quote Uiteraard is het zwaar dat ik m’n passie niet meer kan uitoefenen. Maar ik moet het aanvaarden. Dirk Bracke

Gezondheidsproblemen

Begin dit jaar zette de auteur echter een punt achter z'n carrière. Noodgedwongen, want vanwege gezondheidsproblemen slaagde Bracke er niet meer in om nog een letter op papier te zetten. “Ik wil niet uitweiden over de problemen die ik heb, maar ik kan me niet meer concentreren”, vertelde hij nog in deze krant. “Ook lezen lukt nog moeilijk, ik ben snel vermoeid. Uiteraard is het zwaar dat ik m’n passie niet meer kan uitoefenen. Maar ik moet het aanvaarden.” Bracke was eigenlijk al begonnen met research voor een volgend verhaal: “Ik had al contact gezocht met de dochter van een prostituee. Ik wilde schrijven over hoe het moet zijn om als kind op te groeien met een moeder die in de prostitutie zit, als je klasgenoten dat weten, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Het kreeg al vorm in mijn hoofd, maar toen ben ik ziek geworden. Het zal er jammer genoeg niet meer komen.”

Bracke was getrouwd met Marja en had twee kinderen en vier kleinkinderen.

