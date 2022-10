Jessy Mackenzie was aanwezig bij eerste optreden van hartsvriendin Linda Mertens in Engeland: "Ik gun het haar zo hard”

TV Bob uit ‘Down the road’ begrijpt William Boeva: "Ik wil werken met mensen zonder beperking”

Op dinsdagavond was Bob Peeters, bekend van zijn deelname aan ‘Down the road’, te gast in ‘De tafel van vier’. In de talkshow reageerde Bob onder meer op enkele uitspraken van William Boeva. Vorige maand maakte deze laatste duidelijk dat hij zich niet kon vinden in de manier waarop personen met een beperking worden opgevoerd in de Vlaamse media.

11:09