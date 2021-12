Jessie J over het verlies van haar ongeboren kindje: “Eén van de ergste dingen die je kan meemaken”

CelebritiesHet verliezen van je baby is in werkelijkheid nog veel erger dan wat je je erbij kunt voorstellen. Dat schrijft zangeres Jessie J (33), die vorige maand haar kindje verloor tijdens de zwangerschap, in een openhartig bericht op Instagram. “Ik heb nog nooit pijn, trauma of eenzaamheid zoals nu gevoeld.”

De Britse ster kreeg bijna twee weken geleden te horen dat het hartje van de baby in haar buik niet meer klopte. Hoewel ze “overweldigd” was door verdriet en haar emoties niet onder controle had, besloot ze om haar concert in Los Angeles gewoon door te laten gaan. “Mijn ziel heeft het nodig”, klonk het toen.

Verkeerde mentaliteit

De 33-jarige zangeres, bekend van hits als ‘Price Tag’ en ‘Nobody’s Perfect’, komt vandaag enigszins op die uitspraak terug. Ze stelt op dat moment in haar werkmodus te zijn geschoten en daarnaar te hebben gehandeld. “De The show must go on-mentaliteit reageerde vóórdat het mens in mij dat deed”, schrijft Jessie, die zich daardoor vooral druk maakte om hoe ze tijdens het concert het publiek moest vertellen waarom ze “afwezig” was. “De waarheid is dat ik gewoon keihard had moeten huilen in iemands armen. Maar op dat moment was ik alleen. Ik had het nog niet verwerkt. En ik had geen idee van wat me te wachten stond, niet alleen emotioneel, maar ook fysiek na die show.”

Jessie zegt nu pas echt te begrijpen waarom mensen die hun baby zijn verloren, de behoefte én noodzaak voelen om openlijk over een miskraam te praten. “Wat mensen denken dat het is, is in feite helemaal geen weergave van hoe het werkelijk is. Hoe kunnen mensen steun betuigen als ze geen idee hebben? Ik heb nog nooit pijn, trauma of eenzaamheid zoals nu gevoeld. Dit heeft me voor altijd veranderd”, schrijft ze aan haar ruim 10,6 miljoen volgers op Instagram.

Hart onder de riem

De zangeres steekt alle mensen die hetzelfde hebben meegemaakt een hart onder de riem. “Het spijt me zo als je het ooit alleen of met een liefhebbende partner hebt meegemaakt, of het nu doormaakt in een fase van de zwangerschap. Je baby verliezen, is een van de ergste gevoelens ter wereld.”



Jessie zegt de pijn van anderen te voelen en zou hen dolgraag willen steunen. “Want ik weet dat dat nu meer nodig is dan een ‘blijf sterk-berichtje’”. Wat de zangeres met haar bericht ook probeert te zeggen: “Je mag gebroken zijn. Je mag huilen. Je mag zwak zijn. Je mag uitgeput zijn van de pijn, het bloeden en het verdriet, dat nauwelijks ruimte heeft om te bestaan.” De Britse superster besluit: “We weten dat er zonneschijn zal zijn, maar we kunnen de regen niet vermijden.”

