Jessica Simpson is 45 kilogram lichter: “Ik voel me weer jong en gezond”

Muziek Laura Lynn lanceert videoclip voor nieuwe single ‘Zo is het leven’: “Met dank aan de lezers van HLN”

Ze voelt zich uitstekend in haar vel, maar ook Laura Lynn kent de weerhaakjes van het leven. Haar nieuwe single ‘Zo is het leven’ werd daarom niet alleen een oproep om vol te houden tijdens moeilijke momenten, het is eveneens een eerbetoon aan een van onze lezers. “Ik had via Het Laatste Nieuws gevraagd om levensverhalen met me te delen”, verduidelijkt de zangeres. “Eentje daarvan vormt nu de rode draad van mijn nieuwe videoclip.”

29 september