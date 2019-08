Jessica Simpson door het stof omdat ze het haar van dochter laat kleuren: “Ze is te jong” DBJ

01 augustus 2019

21u24 0 Showbizz Jessica Simpson is het slachtoffer geworden van ‘mummy shaming’ nadat ze het haar liet verven van haar 7-jarige dochter Maxwell. De 39-jarige zangeres deelde foto’s van de verfbeurt op Instagram en kreeg vervolgens heel wat kritiek.

Maxwell wilde graag paarse punten in haar haar, net zoals het personage Mal uit de Disney-film ‘Descendants’. Op Instagram deelde Jessica een kiekje van het eindresultaat, tot groot ongenoegen van vele volgers. “Waarom verpest je haar haar al op zulke jonge leeftijd”, vroeg iemand zich af. Of “Ze is hier veel te jong voor” en “De nieuwe kleur maakt haar veel ouder”.

Toch kreeg het meisje ook complimenten op haar nieuwe look. “Luister niet naar alle trollen. Het haar van je dochter is prachtig”, zei een fan. “Mensen hebben niets beters te doen dan kritiek uiten op het ouderschap van anderen”, luidde een andere reactie.

Simpson, die ook een 6-jarige zoon en dochtertje van een paar maanden heeft, heeft nog niet gereageerd op de kritiek. De zangeres kreeg eerder dit jaar al volgers over zich heen toen ze een foto deelde van haar destijds pasgeboren baby Birdie Mae, die op haar buik lag te slapen. Volgens velen een onveilige slaaphouding. Jessica reageerde hier toen wel op en zei dat haar dochtertje enkel zo was neergelegd voor de foto en altijd op haar rug slaapt.

Tanja Dexters

Ook Tanja Dexters kreeg ooit kritiek omdat ze het haar van haar dochter Valentina kleurde. Ook zij plaatste de foto’s toen op Instagram en werd daarvoor overladen met kritiek. Dexters haalde de foto’s van hun twee vervolgens offline.