Jessica Chastain: “De make-up voor m'n nieuwe film heeft mijn huid beschadigd”

Reg­gae-producer Lee 'Scratch' Perry overleden

29 augustus De Jamaicaanse reggae-artiest en -producer Lee 'Scratch' Perry is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Volgens Jamaicaanse media stierf hij in een ziekenhuis in het noorden van het land. Een doodsoorzaak is niet bekend.