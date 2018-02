Jessica Alba geeft zoontje borstvoeding in pashokje EVDB

18 februari 2018

17u18 1 Showbizz Jessica Alba heeft een foto op Instagram gedeeld waarop ze haar zoontje borstvoeding geeft in een pashokje van Target.

Jessica Alba is op oudejaar bevallen van haar derde kindje. Ster of geen ster, ze kampt dus met dezelfde problemen als elke kersverse mama. Daar valt borstvoeding ook onder. En wat moet je doen als je boodschappen aan het doen bent en je kleintje krijgt honger? Inderdaad, hem of haar eten geven.

Zo ontstond de foto die de 36-jarige actrice op haar Instagram Stories deelde.

"Borstvoeding geven in een pashokje van Target", schreef ze bij de foto. Op de foto heeft ze een hondjesfilter over haar gezicht, maar deelt ze ook nog eens dat haar ogen vermoeid zijn.

Jessica Alba en haar man Cash Warren, werden op oudejaarsavond voor de derde keer ouders. Ze hadden al twee dochters, Honor Marie (9) en Haven Garner (6), en nu dus ook een zoontje, Hayes.

#weekendswithmybabies #momofthree 😳 I still can’t believe it! #blessed🙏 #familyiseverything #weekendwalks Een foto die is geplaatst door null (@jessicaalba) op 17 feb 2018 om 23:04 CET