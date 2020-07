Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) verwelkomt eerste kindje RL

09 juli 2020

23u38

Bron: BuzzE/ANP, AD.nl, CBS 0 Showbizz De 'Modern Family' van Jesse Tyler Ferguson is deze week een stukje groter geworden, dat meldt tijdschrift People. De acteur, bekend van de comedyserie Modern Family, en zijn man Justin Mikita, verwelkomden deze week een zoontje.

De kleine heet Beckett Mercer en kwam op 7 juli ter wereld, laat een vertegenwoordiger aan het tijdschrift weten. "De nieuwe ouders zijn ontzettend blij en kijken uit naar het nieuwe avontuur als een gezin van drie.”

In januari vertelde Jesse Tyler in The Late Late Show van talkshowhost James Corden dat hij en Justin in juli een kindje zouden krijgen.

Tyler Ferguson is bij het grote publiek bekend als advocaat Mitchell Pritchett in de comedyserie Modern Family. Na elf seizoenen kwam begin dit jaar een einde aan de zeer populaire tv-serie. De Amerikaanse zender ABC zond in april de allerlaatste aflevering uit.

Bekijk hieronder het moment waarop Jesse zijn aanstaande vaderschap aankondigde.

Lees ook:

Traumatisch verleden is nu een voordeel voor ‘Modern Family’-actrice Sofia Vergara: “Ik ken geen angst meer” (+)

Nu het doek definitief valt: 10 verbazende weetjes over hitserie ‘Modern Family’