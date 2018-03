Jesse Hughes van Eagles Of Death Metal keihard voor betogers tegen wapens: "Bende walgelijke zieligaards" TC - MVDB

27 maart 2018

11u43 0 Showbizz Jesse Hughes, de zanger van Eagles of Death Metal die het bloedbad in de Parijse Bataclan op 13 november 2015 overleefde, noemt het studenten- en leerlingenprotest naar aanleiding van de schietpartijen op Amerikaanse scholen zielig en walgelijk. Volgens hem bezoedelen de demonstranten de nagedachtenis van de slachtoffers van schietincidenten om politieke redenen en "omdat ze aandacht op Facebook willen."

Het is niet de eerste keer dat de rocker met opvallende uitspraken voor controverse zorgt. In de nasleep van de aanslagen in Parijs beschuldigde hij de security van de Bataclan ervan dat ze medeplichtig waren. Hij gaf ook aan dat een beperking op wapenbezit nog nooit iemand geholpen heeft. "Had ik een wapen gehad in de Bataclan, dan waren er minder slachtoffers gevallen", klonk het in een interview. "Het is de schuld van de strenge Franse wapenwet dat niemand zich kon verdedigen tegen die gekken." Uitspraken die hem niet in dank werden afgenomen. Het management van de Bataclan dreigde er ook mee hem voor de rechter te slepen omwille van zijn beschuldigingen aan het adres van de veiligheidsmensen. Waarop Jesse zich excuseerde voor wat hij gezegd had. Maar nu slaat hij dus opnieuw toe.

"(Een wet) die slachtoffers als excuus gebruiken om te brossen op school (...) vind ik aanstootgevend Jesse Hughes

Scheldtirade

Jesse postte via de sociale media zijn ongenoegen over de protestmarsen waar naar schatting een miljoen mensen aan deelnamen. "Als overlever van een schietpartij kan ik je uit de eerste hand vertellen dat iedereen die protesteert en dagen vrij neemt van school de nagedachtenis van de slachtoffers bezoedelt en iedere andere liefhebber van vrijheid beledigt', fulmineerde hij. "Een wet veranderen die al eeuwen zijn nut bewees gaat immers niets veranderen. Die slachtoffers als excuus gebruiken om te brossen op school, een politiek agendapunt door te drukken en meer likes op Facebook te krijgen, vind ik aanstootgevend. Dat protest slaat nergens op. Kijk hoe een strenge wapenwet mij hielp in Parijs. Wil iemand die bende zieligaards nu vertellen dat ze de volgende keer beter op de schoolbanken blijven zitten? Ze hebben immers nog veel te leren..." Ook nu werden zijn uitspraken hem niet in dank afgenomen. Verschillende celebs riepen hem op om voortaan zijn mond te houden. "Elk woord dat je zegt bewijst dat je ze niet allemaal op een rij hebt", klonk het. Benieuwd of dit Jesse het zwijgen zal opleggen.