Jeroom wordt opnieuw papa (of toch niet?) MC

23u14

Bron: SBS 1

Een ferm en hartelijk applaus viel Jeroom te beurt onmiddellijk nadat het doorgaans keiharde jurylid in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ een primeur wilde weggeven. "Ja, ik heb een primeur. Ik word opnieuw papa". Applaus dus, openvallende monden, verbazing alom. Tot Jeroom zijn primeur wat toelichtte. "Het is écht een primeur, zelfs Elodie weet het nog niet", aldus de wederhelft van Elodie Ouedraogo. Grapje, goed gevonden, iedereen heel even op het verkeerde been.

SBS Jeroom