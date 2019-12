Jeroom spot met Joyce De Troch op uitdagende kerstkaart TDS

27 december 2019

10u10

Bron: Twitter 8 Showbizz Jeroom (42) is het niet eens de uitlatingen van Joyce De Troch (45) over de zwartepietendiscussie, zoveel mag wel duidelijk zijn. Via de sociale media maakt de cartoonist De Troch belachelijk met een uitdagende kerstkaart. Joyce stelde het niet eens t e zijn met de Roetpiet als alternatief voor de Zwarte Piet, waarna ze zichzelf inktzwart schilderde en een foto op Instagram deelde.

“Veegpiet is voor zuurpruimen” - Joyce De Troch neemt steevast een uitgesproken standpunt in als het over de zwartepietendiscussie gaat. Enkele weken terug werd ze echter overspoeld door kritiek, toen Joyce een foto op Instagram deelde waarop te zien was hoe haar gezicht helemaal zwart werd geverfd. “Na een persoonlijke afdaling door onze schoorsteen blijkt inderdaad dat pikzwart het resultaat is”, schreef ze bij de foto. “En nog meer respect voor zij die onze kindjes blij maken met hun zwarte make-up! Das verdorie best wat werk om aan te brengen. Ik concludeer tevens: veegpiet is dus voor zuurpruimen én luilakken. Neen, ik ben geen racist, ik kom op voor onze waarden en normen.”

Jeroom laat het provocerende bericht van Joyce niet zomaar passeren. Hij haakt op even hilarische als uitdagende wijze in op de heisa: op zijn kerstkaart wensen Jeroom, wederhelft Élodie Ouédraogo en hun zoontje Remus iedereen een zalige kerst. Alleen... de cartoonist ondertekende de kerstkaart als Jeroom, Remus en Joyce De Troch.

(lees verder onder de foto)

Niet alleen Jeroom

Jeroom is niet de enige bekende Vlaming die reageerde op de uitlatingen van Joyce. “Wauw, ze heeft echt waanvoorstellingen. Schande”, schreef Oscar and the Wolf. “Niet alleen haar relevantie, maar ook de waarden, normen, en het IQ van Joyce De Troch ligt ergens in de eighties”, aldus acteur Stijn Steyaert op Twitter. ‘Familie’-actrice Bab Buelens reageerde vooral geschokt: “Huh?!”

“Ik hoop dat dit u op een of andere manier gelukkig maakt?”, vroeg columniste Eva Mouton zich af. “Ik begrijp echt niet dat je, als je een beetje ingelezen bent in de materie, of een béétje rond je kijkt, niet beseft hoe fout dit is. Stap uit je bubbel, lees je in, kom eens onder de mensen... Dan besef je dat een paar roetvegen op je gezicht aanbrengen geen symbool is tégen ‘onze’ waarden en normen, maar gewoon... verandering. Mensen die tegen de volledige zwarte piet met kroeshaar en rode lippen zijn, zijn niet tegen de figuur op zich. Die mag blijven bestaan. Het zijn de ‘prozwartepieters’ die hysterisch doen. Wees flexibel, veer mee met de veranderende maatschappij. Je gaat echt niet dood van een paar roetvegen op je gezicht aan te brengen.”