Jeroom mag Thailand niet meer binnen en de hints naar de locatie van ‘De Mol 2021': de hoogtepunten van aflevering 28 van ‘De Slimste Mens’

TVGeluk of ongeluk zit soms in een kleine hoek. Terwijl hoofdredactrice Liesbeth Van Impe in volle finale al aan het nadenken was hoe ze afscheid zou kunnen nemen, schudde ze plots vijf goede antwoorden over Tim Burton uit de mouw en speelde ze toch Mol Alina Churikova naar huis. Maar meer dan dat venijnige slot, was de haast onzichtbare indringing van ‘De Mol’. Doorheen de uitzending zaten haast perfect verborgen hints die duidelijk maakten dat ‘De Mol 2021' in Duitsland zal plaatsvinden. Dat maakte Gilles De Coster na afloop van de aflevering bekend.

Presentator Gilles De Coster zat dus niet zomaar toevallig in de 28ste aflevering van ‘De Slimste Mens’. Al evenmin zat hij daar zomaar wat te klungelen met een Europese puzzel voor kleine kinderen. Die puzzel verwees naar de ‘Puzzel’-ronde. En daar zat een gouden tip heel netjes verborgen.

“Klopt”, vertelt presentator Gilles De Coster. “Je kon de nieuwe bestemming van De Mol aflezen aan de hand van de negen juiste antwoorden. Van elk juist antwoord nam je de eerste letter, je zette die netjes achter elkaar en je kreeg het woord Duitsland. Topland, geloof me”, maakte De Coster nog duidelijk, terwijl hij zijn ‘lederhosen’ nog even optrok en de huiskamer verliet.

Voordien had hij wel nog snel een handvol extra tips die in ‘De Slimste Mens’ zaten verklapt. Zo vertelde jurylid Jeroom bij aanvang iets over De Mol en Alina. En maakte hij het typisch handgebaar van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Vlak daarop veranderden de kleuren in de studio plots tot zwart, rood, geel, in die volgorde ook de kleuren van de Duitse vlag. Voor de héél aandachtige kijkers was die vlag ook al even in de begingeneriek langsgekomen.En dan was er nog de fotoronde met de mooie blote benen van een vrouw, die eigenlijk twee Frankfurter worsten bleken te zijn. In de fotoronde met de wachtwoorden stond naast elk verborgen wachtwoord dan weer een slotje. Behalve bij Friedrich Nietzsche. Daar kon je iets heel anders zien, namelijk het logo van ‘De Mol’.

Naturel

Achter de schermen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ zullen de voorbije dagen wel een paar redacteurs in hun handen hebben gewreven. De ‘persoonlijke redenen’ die acteur Jeroen Perceval ertoe noopte af te zeggen bij Erik Van Looy, wierp hen zomaar Bockie De Repper in de schoot. Een zaligheid voor de quiz. Compleet nonchalant, zonder gène liggend in zijn te grote zetel, lekker grof gebekt als het moet of kan. Maar vooral, heerlijk spelend. Op één seconde na de beste score ooit geëvenaard, en met een vierde deelname nu al verzekerd van een plaatsje voor de finaleweken. Of het daar allemaal nog zo naturel en gemakkelijk zal verlopen is een andere vraag. Niemand die Bockie De Repper kende tijdens de ‘gewone’ opnames. Maar sinds deze week is het een BV. Weliswaar van tijdelijke aard. Maar toch, een BV!

Naast dat prettig gestoord projectiel dat Bockie de Depper heet, zat Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Een vrouw, gelauwerd na een annus horribilis, én met een missie. De Slimste Vrouw, of beter De Slimste Mens Ter Wereld worden. Goed voorbereid, een en al focus, de mopjes van Jeroom verwerkend met een brede glimlach. Eén keer uit de toon vallend toen ze verklapte dat haar collega-baas op de werkvloer “de kleine generaal” wordt genoemd.

Voor het fijne humorgehalte zorgde naast Bockie gelukkig ook voluit Jeroom. Perfect gedoseerd, grof, maar dat vergeef je hem meteen, en bijzonder alert. Er is maar één jurylid die moeiteloos tien keer het woord “foefscheet” op tv kan laten vallen zonder protest.

En voor we het beseften is het bijna zover: nog één reguliere week, met nieuwkomers Patrick Lefevere, Jennifer Heylen, Wesley Sonck en Tess Uytterhoeven, en de finaleweken kunnen beginnen.

(Lees verder onder de video.)

De leukste quotes

Alina Churikova (of ze Slimste Mens kan worden): “Ik zal al blij zijn als ik het eerste reclameblok haal.”

Alina (over de concurrentie): “Echt zot. Ik denk dat dat hier straks inpakken is en ciao zeggen.”

Bockie (over Alina): “Ik ben daar per ongeluk stiekem even op verliefd geweest. Ik had wel niet door dat die nog maar begin twintig was en ik al bijna 35 jaar.”

(Lees verder onder de video.)

Jeroom (over Beckie): “Alina is de Mol maar Bockie is molliger. Bockie en ik zijn vrienden. We hebben elkaar leren kennen in een pittazaak in Aalst. Ik voor een kleine dürüm, hij om er een trouwlocatie uit te zoeken.”

De Leijer (of hij veel Dany’s onder zijn vrienden heeft): “Dany niet, maar wel twee Dirken.”

Jeroom (na de fotoronde): “Ik denk dat we nu de bijnaam van Liesbeth kennen. Het begint met drank en het eindigt op orgel.”

Hilarische momenten

Sven De Leijer maakt duidelijk dat hij een beetje Russisch verstaat. Hij vraagt aan Alina om enkele Russische woorden te zeggen. Waarop hij gespeeld verontwaardigd zegt dat hij getrouwd is en ze een “heet patéke” is.

Bij een vraag over de Thaise koning vertelt Jeroom dat hij het ooit aan de stok heeft gekregen met het vorstenhuis van het land. “Ik mag dat land eigenlijk niet meer binnen. Ik heb ooit een cartoon gemaakt in Humo met een afbeelding van de vorige koning Bhumibol, zonder dat ik het wist. Blijkbaar lachen ze daar niet mee en staan daar serieuze straffen op. Ik ging nochtans graag eens naar Pattaya. Nu zal Erik alleen moeten gaan.”

(Lees verder onder de video.)

Kantelmomenten

Na een gemoedelijke ‘3-6-9'-ronde, trappelt Bockie ter plaatse. Maar hij puzzelt zich weer in de quiz.

Alina speelt een matige fotoronde. “Dankuwel”, zegt Liesbeth die voluit aan de leiding gaat.

Bockie scoort perfect in de filmpjesronde, waar ook Alina extra tijd scoort. Bockie wint wel.

Met exact negen seconden tijdsverschil starten de dames op gelijke voet. De eerste vier vragen worden uitstekend opgelost met liefst zestien goede antwoorden. Maar dan slaan de zenuwen genadeloos toe. Zo weet hoofdredactrice Van Impe plots amper nog iets over Julian Assange. Maar dan plaatst ze een onwaarschijnlijke eindspurt met vijf goede antwoorden over Tim Burton en speelt ze vooralsnog De Mol Alina naar huis.

De eindscore (voor het finalespel)

Bockie de Repper: 398 sec.

Liesbeth Van Impe: 345 sec.

Alina Churikova: 336 sec.

De stand

Ella Leyers: 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau: 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Catherine Van Eylen: 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri: 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken: 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort: 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Bockie De Repper: 3 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Liesbeth Van Impe: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Wielerploegbaas Patrick Lefevere