Jeroen Van Dyck stelt zijn nieuwe vriendin voor: "Het is nog pril, maar het is een zalig gevoel" Redactie

10 oktober 2018

06u00

Bron: TV Familie 1 Showbizz De breuk met VTM-icoon Nathalie Meskens was een bittere pil voor haarzelf én voor acteur Jeroen Van Dyck (39). Logisch, na tien jaar samen. Jeroen ging een tijdje later zelfs in therapie om er emotioneel weer bovenop te komen.

"Die scheiding heeft serieus op mij ingehakt. Ik voelde me zo ongelukkig’, vertelde Jeroen recent nog. ‘Ik moest een manier vinden om met die breuk om te gaan zodat ik opnieuw voort kon met mijn leven. Bij een therapeut kon ik makkelijk mijn hart luchten. Ja, de scheiding had me een serieuze knak gegeven. Daardoor heb ik ook twee jaar lang niks kunnen opbouwen. Ik kon mijn hart niet openstellen voor iemand anders." 

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN