Jeroen Van Dyck stapt op bij musical 'Mamma Mia!', Govert Delploige neemt rol over Redactie

13 februari 2020

00u00 1 Showbizz Jeroen Van Dyck (links) verlaat het 'Mamma Mia!'-schip nog voor het gaat varen. De 40-jarige acteur stapt op eigen verzoek uit de musical, waarin hij de rol van Harry zou spelen.

Van Dyck maakte deze week nog zijn intrede als verpleger in 'Familie', en dat ligt onder meer aan de basis van zijn beslissing. "Hoe hard ik ook uitkeek naar mijn musicaldebuut, ik geef graag toe dat ik het heb onderschat. Naarmate de première naderde, werd het voor mij steeds lastiger om dit avontuur te combineren met mijn andere activiteiten."

Govert Deploige (46) neemt de rol van Jeroen over. "Hij was beschikbaar en zag de rol meteen zitten", klinkt het bij de producent. Veel tijd om zich in te werken, heeft Deploige niet. De voorstellingen starten vanaf 5 maart in de Antwerpse Stadsschouwburg.