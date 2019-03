Jeroen Van Dyck over sterfscène in Ketnet-serie: “Het ís heftig, maar ouders moeten niet zo overbezorgd zijn” JR

09 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een aangrijpend overlijden in de bejubelde Ketnet-serie ‘#LikeMe’. Té aangrijpend, menen sommige ouders. “Het is net knap dat Ketnet dit aandurft”, stelt kinderpsychologe Klaar Hammenecker.

Nooit eerder werd een Ketnetserie op zoveel lof onthaald als ‘#LikeMe’. De grootste troeven van de musicalreeks: sterke acteerprestaties, een glamoureuze setting, én aanstekelijke muziek - die bij mama’s en papa’s bovendien een nostalgisch gevoel oproept. Ook zij zingen liedjes als ‘Porselein’, van de betreurde Yasmine, maar al te graag mee.

De lovende commentaren voor ‘#LikeMe’ zijn dus meer dan terecht. Alleen was het wel even schrikken toen Kristel (een rol van Ann Van den Broeck) met kaal hoofd en gesloten ogen afscheid nam van het leven, terwijl haar dochter Caro en echtgenoot Peter snikkend ‘Afscheid van een vriend’ van Clouseau zongen… En op het einde weerklinkt alleen nog de doordringende pieptoon van haar hartmonitor.

Vooral ouders van kinderen die al met kanker geconfronteerd werden in hun familie signaleren dat de beelden een gevoelige snaar raken. Ook al omdat Ann Van den Broeck zo realistisch geschminkt is. “#LikeMe’ is voor een breed publiek gemaakt en mag anno 2019 gerust minder omfloerst zijn”, zegt Thomas Van Goethem, één van de bedenkers van de reeks. ‘We kleuren bewust buiten de lijntjes en hopen dat dit een dialoog op gang brengt tussen ouders en kinderen.’ Jeroen Van Dyck speelt de echtgenoot in de serie. “Het was best pittig en emotioneel om die scène te ­filmen”, zegt hij.

Begrijp je dat ouders de sterfscène te heftig vinden voor jonge kinderen?

Ik snap het wel, want het ís heftig. Maar het is zeker niet gratuit. En volwassenen overreageren misschien, omdat ze niet de juiste taal vinden om met hun kinderen over de dood te praten. Toen ik deze scène las, wist ik meteen dat dit een uniek moment zou worden in een bijzondere reeks. Ze is niet te uitleggerig, en dat vind ik goed.

Bij de start van de reeks weten de kijkers nog niet dat de ­moeder kanker heeft en in de zevende aflevering sterft ze al.

(knikt) Er kan nu eenmaal van alles gebeuren in het leven. Mijn mama heeft ook kanker gehad, en dat was een jaar bang afwachten. Gelukkig is ze genezen. Ook in ‘#LikeMe’ zit hoop. Dat zal je nog wel zien.

“Behoeden voor pijn”

Kinderpsychologe Klaar ­Hammenecker heeft geen moeite met de sterfscène. ‘Er zijn ook kinderen die naar ‘Thuis’ kijken, daar zien ze ergere toestanden’, meent ze. ‘Wat die scène in ‘#LikeMe’ toont is pijnlijk, maar niet akelig. Ik vind het net goed dat Ketnet dit aandurft. De dood hoort, helaas, bij het leven en kinderen worden daar al vroeg mee geconfronteerd. Elk kind kent wel iemand in zijn omgeving die met kanker te maken krijgt.

Net daarom menen sommige ouders dat die sterfscène te heftig binnenkomt voor hun kinderen.

Ik denk dat het meer zegt over de ouders, namelijk dat ze hun kind willen behoeden voor pijn maar dat is onmogelijk. Meer zelfs: het is deel van het leven dus je kan hen er maar beter mee leren omgaan. Niemand móet kijken, hè. En ouders ­weten zelf wel hoe gevoelig hun kind is. Maar in plaats van pijn uit de weg te gaan, kunnen ze beter een manier vinden om ermee om te gaan.

Door erover te praten?

Ja, door aan te geven dat het kind bij jou terechtkan als het zich slecht voelt. Wat alleszins niét werkt, is dit soort series niet meer maken. Het is ook goed dat Ketnet op z’n site kinderen die nood hebben aan een gesprek na het zien van de scène doorverwijst naar www.awel.be.

“waardig en sereen”

Maarten Janssen, netmanager van Ketnet, vindt die doorverwijzing belangrijk. ‘We zijn ook niet over één nacht ijs gegaan’, zegt hij. ‘En hebben onze kinderpsychologe geraadpleegd. Maar we willen nu eenmaal geen enkel thema uit de weg gaan. In ‘D5R’ en ‘4eVEr’ was dat ook al zo. Verlies en rouw horen bij het leven, en dit is een manier om ze bespreekbaar te maken.’

‘We beseffen dat dit kinderen diep kan raken’, gaat de ­Ketnet-baas verder, ‘en ouders. We kregen ook al reacties van hen, maar die waren niet negatief. Ze waren eerder ontroerd omdat ze het op zichzelf projecteren. Maar de scène is sereen en waardig in beeld gebracht, daar hebben we met z’n allen over gewaakt. We focussen op de warmte binnen het gezin die Caro na de dood van haar moeder ervaart. De aflevering waarin de begrafenis te zien is, zal ook emotioneel zijn.’