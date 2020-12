Jeroen Van Dyck gaat diep voor zijn rol als psychopaat in ‘Familie’: “Er zijn al tranen gevloeid”

TV Margot Hallemans heeft een stevige verhaal­lijn in ‘Familie’: “Ik begrijp dat sommige kijkers het er moeilijk mee hebben”

14 december “De brave spelen wordt na verloop van tijd wat eentonig.” De schrijvers van ‘Familie’ moeten de gebeden van Margot ‘Hanne’ Hallemans (27) gehoord hebben, want haar huidige verhaallijn kan je allerminst saai noemen. Ze lijdt aan het Stockholmsyndroom en heeft een relatie met haar ontvoerder Tony. Stevige kost, die ook bij haar af en toe voor emoties zorgt. “Op een bepaald moment ben ik in huilen uitgebarsten.” Gelukkig heeft ze veel aan haar tegenspeler, Jeroen Van Dyck. “Onlangs had ik samen met hem mijn allereerste ‘vrijscène’, maar ik voelde me heel erg op mijn gemak.”