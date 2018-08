Jeroen Van Dyck bewaart afstand: "Contact houden met Nathalie? Beter van niet" CD

"Wat stabiliteit op privévlak, daar snak ik naar", zegt Jeroen Van Dyck (39). En dat lijkt hij, twee jaar na de pijnlijke huwelijksbreuk met Nathalie Meskens (36), eindelijk te krijgen. Jeroen heeft de liefde opnieuw in z’n leven toegelaten, zo vertelt hij ons op de set van de nieuwe Ketnet-reeks ‘#LikeMe’.Jeroen Van Dyck laat opnieuw van zich horen. Twee jaar na enkele bescheiden rolletjes in ‘Loslopend Wild En Gevogelte’ staat hij nu op de set van ‘#LikeMe’, een nieuwe muzikale reeks van Ketnet die verschillende generaties met elkaar wil verbinden.

In ‘#LikeMe’ speelt Jeroen voor het eerst in zijn carrière een vaderfiguur: "Amai, word ik al zo oud?’ was mijn eerste reactie. (lacht) Maar ik vind het best wel een ­plezant gegeven", zegt Jeroen. "In de serie heb ik een zestienjarige dochter en zelf ben ik 39, dus ik zou op mijn 23ste papa zijn geworden. Da’s toch vrij jong, vind ik."

In het echte leven heb jij geen kinderen. Kriebelt het als late dertiger niet om daar verandering in te brengen?

Het laatste jaar heb ik wel een paar keer bij het vaderschap stilgestaan, ja. Ik ben bijna veertig en heb inderdaad nog geen kinderen. Gaan die er ooit komen? Misschien wel. Voor mij is het geen must, maar ook geen absolute no-go. En veel hangt ook af van wat mijn partner wil.

Je bent dus niet langer vrijgezel?

Ik heb een bijzonder iemand leren kennen, maar het is allemaal nog heel pril. We willen samen iets moois opbouwen, maar we nemen er onze tijd voor. Mijn vriendin en ik willen niets overhaasten. Ik ben voorzichtig gelukkig. Maar verliefd zijn is wel een zalig gevoel. Dat brengt stabiliteit op privévlak, en daar snakte ik wel naar.

Je hebt natuurlijk een turbulente periode achter de rug. Twee jaar geleden gingen jij en Nathalie Meskens na tien jaar huwelijk uit elkaar.

En die scheiding heeft serieus op mij ingehakt. Ik voelde me heel ongelukkig. Dat was best wel een moeilijke periode. En toch moest ik een manier vinden om met die breuk om te gaan zodat ik opnieuw voort kon met mijn leven. Helaas was het niet mogelijk om die knop zo snel om te draaien in mijn hoofd.

En dus ging jij, net als Nathalie ­trouwens, in therapie.

Als je tien jaar samen bent geweest met iemand, lijkt me dat niet abnormaal. En uiteraard kan je terecht bij familie en vrienden, maar ik wilde die daar niet te veel mee lastigvallen. Bij een therapeut kon ik makkelijk mijn hart luchten. Dat is iemand die een neutrale kijk heeft op de zaken. Ik heb veel bijgeleerd over mezelf, waardoor ik mij nu een sterker en beter mens voel dan voordien.

Een scheiding laat sowieso littekens achter.

Die breuk heeft me een serieuze knak gegeven... (laat een stilte vallen) Ik twijfelde voortdurend aan mezelf en wist niet meer wat ik moest doen. Daardoor heb ik ook twee jaar lang niets kunnen opbouwen. Ik kon mijn hart niet openstellen voor iemand anders. Pas onlangs heb ik alles een plek kunnen geven. Ik heb het gevoel dat ik weer de juiste beslissingen neem in mijn leven. Alles valt weer in de plooi.

Hebben Nathalie en jij nog contact?

Zelden. We hebben nu elk ons eigen leven, en dat was in het begin best wel wennen. Maar misschien is het ook wel beter dat we elkaar niet meer horen. Dat zou alles nog ingewikkelder maken.

Als de ene partner wel nog contact wil en de andere niet, zit je met een probleem, natuurlijk.

Dat gesprek hebben Nathalie en ik twee jaar geleden gevoerd, maar daar zijn nooit afspraken uit voortgevloeid. Alles is heel organisch gegroeid. Enkel om praktische ­redenen zagen we elkaar nog.

Voor jullie restaurant Yam Thai bijvoorbeeld.

Nathalie heeft zich na onze breuk laten ontslaan als zaakvoerster, waardoor ik nu de enige eigenaar ben. Dagelijks ben ik er om alles in goede banen te leiden. Trouwens, voor alle duidelijkheid: wij kunnen in het dagelijks leven nog door één deur, hé. Oké, een breuk is pijnlijk, maar als we morgen samen op een set zouden staan, dan zijn we professioneel genoeg om dat naast ons neer te leggen.

Jullie hadden ook nog een tweede Thais restaurant in Antwerpen, Nimman. Maar dat is ondertussen gesloten.

Omdat het niet meer rendabel was. De zaak kostte me meer dan ze opbracht, dus moest ik ze wel failliet laten verklaren. En geloof me: dat was geen makkelijke beslissing. Met spijt in het hart heb ik de deur definitief achter mij dichtgetrokken.

Maar die vrijgekomen tijd komt nu goed van pas voor een andere passie van jou: muziek.

Klopt. Ik maak al een hele tijd muziek, en de bedoeling is om dit jaar nog een eerste single uit te brengen. De demo is bijna klaar, dus dan kan ik langsgaan bij platenmaatschappijen. Muziek is echt wel een uitlaatklep voor mij. Alles wat ik de voorbije tijd voelde of dacht, kon ik in mijn nummers steken. Dat levert meestal de beste liedjes op. (lachje)