Jeroen ‘Tim’ Lenaerts: "Deze seizoensfinale wordt nog spannender dan de vorige”

Muziek Rob de Nijs in rolstoel op het podium tijdens afscheids­con­cert in Amsterdam­se Ziggo Dome: “Fijn dat jullie er zijn”

De afscheidstour ‘’t Is Mooi Geweest’ van Rob de Nijs (79) kwam woensdagavond aan z’n einde. De Nederlandse zanger heeft zijn zestigjarige carrière afgesloten met een optreden in de Ziggo Dome. Op beelden is te zien hoe zijn echtgenote Henriëtte hem in zijn rolstoel het podium op begeleidde.

22 juni