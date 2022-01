“Jeroen Rietbergen naar Amerika gevlogen”

Showbizz “100.000 euro voor een potje”: Salar Azimi uit ‘The Sky is the Limit’ verkoopt duurste kaviaar ter wereld

Voor tientallen duizenden euro’s champagne leegspuiten in Monaco of Saint-Tropez: Salar Azimi (39) is niet vies van wat decadent gedrag. Vandaag lanceert de Nederlandse zakenman, die we kennen uit ‘The Sky is the Limit’, een kaviaarlijn. Het duurste potje kost 100.000 euro en is bekleed met diamanten en goud. “Een collectorsitem. Maar we hebben ook goedkopere potjes hoor, voor Jan en alleman.”

20 januari