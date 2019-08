Jeroen Perceval had een drugsverslaving: “Allemaal begonnen nadat ik een film van The Doors had gezien” DBJ

01 augustus 2019

10u01

Bron: Radio 1 0 Showbizz Jeroen Perceval (41) is op dit moment een van de meest gevraagde acteurs van het land, maar de Antwerpenaar heeft ook erg diep gezeten. Ondertussen is hij zestien jaar af van zijn drugsverslaving, maar het gevaar schuilt nog achter elke hoek. “Ik moet de rest van mij leven opletten.”

‘Tabula Rasa’, ‘Over Water’, ‘De dag’... De reeksen waarin Jeroen Perceval het afgelopen jaar te zien was, waren stuk voor stuk een succes. Voor zijn rol als politie-inspecteur in ‘De dag’ werd de acteur zelfs genomineerd voor een Ensor. Toch kent de Antwerpenaar ook de schaduwkant van het leven. Op Radio 1 vertelde hij over zijn drugsverslaving. “Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik op mijn tiende een film zag over The Doors met Jim Morrison”, vertelt Perceval. “Ik was heel nieuwsgierig wat die allemaal deden. Op gegeven moment ben ik dan in een bepaalde vriendengroep terecht gekomen die niet helemaal ok was. Maar ik was er zelf ook heel gevoelig aan. Je hebt mensen die heel goed kunnen omgaan met drugs, maar er zijn er ook die niet meer kunnen stoppen en ik was zo’n soort mens.”

Perceval zegt dat hij er nu niet meer zo veel moeite mee heeft. “Maar drugs zijn overal. Als ik ze zou moeten ontlopen zou ik in een grot moeten kruipen. Ik moet vanaf nu de rest van mijn leven opletten, ja. Op sommigen momenten is dat moeilijk op andere makkelijk. Ik zeg altijd dat ik ermee kan stoppen alleen voor vandaag. Dat zeg ik dan elke dag opnieuw.” Soms heeft zijn drugsverslaving Perceval ook geholpen. “Ik heb in donkere steegjes rondgedwaald en dat kan soms helpen om bepaalde personages te spelen en te begrijpen.”

“Of ik andere mensen die nu een drugsverslaving hebben kan helpen weet ik niet. Je moet op dat moment vooral jezelf willen helpen. Soms komen er mensen naar me toe die weet hebben van mijn verleden en me om raad vragen. Dan kan ik hen enkel suggesties geven. Het is nu zestien jaar dat ik clean ben, maar toch kan ik niet zeggen dat ik er volledig van af ben. Dan wordt het namelijk gevaarlijk en begeef ik me op glad ijs.”