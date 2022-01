Jeroen Meus wint Nederlandse oeuvreprijs voor verspreiding van kennis over gastronomie

De Johannes van Damprijs is een Nederlandse oeuvreprijs voor een persoon met buitengewone verdiensten voor de verspreiding van de kennis van de gastronomie. Meus neemt de prijs op 11 februari in ontvangst.

“Jeroen Meus is niet alleen de populairste Belgische kok, die met veel kennis, enthousiasme en passie duizenden Vlamingen en Nederlanders naar het fornuis bracht”, zegt juryvoorzitter Louise O. Fresco, “hij is vooral ook een sociale verbinder, die in al zijn activiteiten laat zien hoe de culinaire cultuur mensen dichter bij elkaar kan brengen.”

De 43-jarige Meus presenteert sinds 2010 het populaire kookprogramma ‘Dagelijkse Kost’ op Eén. Voor Canvas maakte hij in 2011 de zevendelige documentairereeks ‘De Patat’, over de geschiedenis van de aardappel. In 2014 volgde het programma ‘Goed Volk’, waarin Meus de wereld rondreist om via de keuken moeilijk te doorgronden leefgemeenschappen te leren kennen.

“Juist door de combinatie van zijn televisieprogramma’s en kookboeken heeft Meus een enorm bereik gekregen in Vlaanderen en Nederland”, klinkt het in het juryrapport. “Met zijn enthousiasme en gastronomische kennis van zaken is Jeroen Meus uitgegroeid tot de ambassadeur van de Vlaamse keuken, maar ook van vele internationale keukens en culinaire tradities. Hij heeft miljoenen Vlamingen en Nederlanders geïnspireerd om zelf in de keuken aan de slag te gaan en heeft de belangstelling voor de gastronomie aangewakkerd. Daarbij is hij nooit het sociale aspect van het eten uit het oog verloren. Meus laat zien dat het koken verschillende culturen en achtergronden dichter bij elkaar kan brengen.”

De Johannes van Damprijs, vernoemd naar culinair journalist Johannes van Dam (1946-2013), wordt uitgereikt sinds 2012. Hij ging in het verleden naar onder meer de Brits-Israëlische kok Yotam Ottolenghi en in 2019 naar de Franse chef-kok Alain Passard. In 2020 en 2021 werd hij vanwege de coronapandemie niet uitgereikt.

Meus zal de prijs in ontvangst nemen op de uitreiking op 11 februari 2022 tijdens het Amsterdam Symposium on the History of Food.

LEES OOK.