Jeroen Meus post hartverwarmende boodschap voor broer die vecht tegen kanker MVO

29 april 2020

19u08 0 Showbizz Tv-chef Jeroen Meus (42) deelde een hartverwarmende boodschap voor zijn broer op Instagram. Wim Meus is ongeneselijk ziek, hij lijdt aan darmkanker. Jeroen steekt hem echter een hart onder de riem met een foto van een muurschildering: “Komt goed, lieve broer.”

“The force is strong in our family”, voegt hij daar nog aan toe. Eerder dit jaar vertelde Jeroen in een interview met deze krant al over zijn broer: “Op het moment dat je zoiets te horen krijgt, dan zwel je van medelijden. Met hem, met z’n gezin, met m’n ouders, met mezelf. En je denkt dat je alleen bent. Ik kon dat niet plaatsen. Intussen zijn we een tijdje verder. Ik heb met veel mensen gesproken die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. Gaandeweg leer je dat een plaats te geven. Ik kan er nu over babbelen zonder vol te schieten. Dat is iets redelijk recents.”

“Hij is ongeneeslijk ziek, maar momenteel stelt hij het goed. En wij doen het goed. Z’n behandeling is soms vermoeiend, maar we zijn er voor hem. We dragen hem met de hele familie. Onze band is superintens geworden. Ik ben een betere broer geworden, maar ook een betere zoon voor m’n ouders, een toffere papa, een lievere echtgenoot. Ik ben vooral eerlijker geworden met mezelf en daardoor zit ik ook voor het eerst sinds een hele tijd weer goed in m’n vel. En ik ben ervan overtuigd dat dat allemaal samenhangt. Geen glorie zonder falen.”